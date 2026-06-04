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Поддержка начинающих авторов - I Форум молодых литераторов прошел в Минске
Создание качественной литературы - сегодня заглавная буква в творчестве белорусских авторов. В Минске завершил работу I Форум молодых литераторов Беларуси. Участниками стали юные авторы в возрасте от 18 до 35 лет. Это прозаики, поэты, публицисты со всех регионов страны.
В первый день Форума для литераторов организовали тематические секции. А сегодня, 4 июня, в Национальной библиотеке Беларуси состоялась дискуссионная площадка с участием известных писателей и представителей власти. Многие участники форума уже давно пробуют себя в писательском деле и даже сотрудничают с государственными изданиями.
Сегодня важным запросом становится написание сценариев к художественным фильмам и телевизионным сериалам. Голос молодежи слышат, а потому есть поддержка со стороны государства.
Так, Министерство информации решило ежегодно выпускать книги молодых авторов, которые стали победителями различных литературных конкурсов. В планах Министерства информации - создать электронные приложения к традиционной прессе и расширить читательскую аудиторию.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Молодые люди понимают, как найти своего читателя. Живя в цифровой среде, они видят жесткую конкуренцию за внимание человека. Авторы знают, какие сюжетные ходы предпринять, какими должны быть персонажи и интрига, чтобы книга стала заметной. Это необходимо для успешного продвижения как на цифровых платформах, так и на открытом книжном рынке, куда сегодня поступает огромный массив литературы, в первую очередь из Российской Федерации".
Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
"Важно создать творческое сообщество. Первый форум молодых литераторов - один из ключевых шагов к тому, чтобы эти ребята увидели друг друга и познакомились. При этом мы должны понимать: все они уникальны, творят так, как чувствуют и понимают. Но главное, что их объединяет, - они все являются патриотами нашей Беларуси".
Светлана Примако, участница форума молодых литераторов Беларуси:
"Я считаю, что такие мероприятия необходимы. Авторов, пишущих много, у нас в стране достаточно, но мы зачастую не знакомы между собой, хотя в какой-то мере именно от нас зависит будущее белорусской литературы. Форум оставил прекрасные впечатления и оказался крайне полезным: мы узнали много нового о том, куда можно отправить свои стихи и с кем проконсультироваться. Теперь мы четко понимаем, как расти дальше. Мы обменялись опытом и мнениями, смогли со стороны взглянуть на одни и те же проблемы и ситуации".
Возможности для начинающих авторов предоставляет и Белтелерадиокомпания. С этого года медиахолдинг запустил литературно-художественный проект "Чытанка". Теперь на радиоканале "Культура" транслируются драматургические постановки. В эфире актеры театров и дикторы Белорусского радио читают современную отечественную прозу. В планах - создать специальное подразделение для молодых литераторов.
Сегодня Беларусь входит в число самых читающих стран и лидирует в Европе и СНГ по изданию книг на душу населения.