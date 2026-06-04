Поддержка начинающих авторов - I Форум молодых литераторов прошел в Минске

Создание качественной литературы - сегодня заглавная буква в творчестве белорусских авторов. В Минске завершил работу I Форум молодых литераторов Беларуси. Участниками стали юные авторы в возрасте от 18 до 35 лет. Это прозаики, поэты, публицисты со всех регионов страны.

В первый день Форума для литераторов организовали тематические секции. А сегодня, 4 июня, в Национальной библиотеке Беларуси состоялась дискуссионная площадка с участием известных писателей и представителей власти. Многие участники форума уже давно пробуют себя в писательском деле и даже сотрудничают с государственными изданиями.

Сегодня важным запросом становится написание сценариев к художественным фильмам и телевизионным сериалам. Голос молодежи слышат, а потому есть поддержка со стороны государства.

Так, Министерство информации решило ежегодно выпускать книги молодых авторов, которые стали победителями различных литературных конкурсов. В планах Министерства информации - создать электронные приложения к традиционной прессе и расширить читательскую аудиторию.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29a040c3-be9d-4e5f-a711-53fc18a65ff6/conversions/7f88c239-f2a9-4e8d-a168-05ab883cb011-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29a040c3-be9d-4e5f-a711-53fc18a65ff6/conversions/7f88c239-f2a9-4e8d-a168-05ab883cb011-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29a040c3-be9d-4e5f-a711-53fc18a65ff6/conversions/7f88c239-f2a9-4e8d-a168-05ab883cb011-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29a040c3-be9d-4e5f-a711-53fc18a65ff6/conversions/7f88c239-f2a9-4e8d-a168-05ab883cb011-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Молодые люди понимают, как найти своего читателя. Живя в цифровой среде, они видят жесткую конкуренцию за внимание человека. Авторы знают, какие сюжетные ходы предпринять, какими должны быть персонажи и интрига, чтобы книга стала заметной. Это необходимо для успешного продвижения как на цифровых платформах, так и на открытом книжном рынке, куда сегодня поступает огромный массив литературы, в первую очередь из Российской Федерации".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e833dad-8854-44e2-ace4-8425615ebb93/conversions/3d1f09db-45a9-4da7-b3ef-9ab1cf7bb42f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e833dad-8854-44e2-ace4-8425615ebb93/conversions/3d1f09db-45a9-4da7-b3ef-9ab1cf7bb42f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e833dad-8854-44e2-ace4-8425615ebb93/conversions/3d1f09db-45a9-4da7-b3ef-9ab1cf7bb42f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e833dad-8854-44e2-ace4-8425615ebb93/conversions/3d1f09db-45a9-4da7-b3ef-9ab1cf7bb42f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Важно создать творческое сообщество. Первый форум молодых литераторов - один из ключевых шагов к тому, чтобы эти ребята увидели друг друга и познакомились. При этом мы должны понимать: все они уникальны, творят так, как чувствуют и понимают. Но главное, что их объединяет, - они все являются патриотами нашей Беларуси".

Светлана Примако, участница форума молодых литераторов Беларуси:

"Я считаю, что такие мероприятия необходимы. Авторов, пишущих много, у нас в стране достаточно, но мы зачастую не знакомы между собой, хотя в какой-то мере именно от нас зависит будущее белорусской литературы. Форум оставил прекрасные впечатления и оказался крайне полезным: мы узнали много нового о том, куда можно отправить свои стихи и с кем проконсультироваться. Теперь мы четко понимаем, как расти дальше. Мы обменялись опытом и мнениями, смогли со стороны взглянуть на одни и те же проблемы и ситуации".

Возможности для начинающих авторов предоставляет и Белтелерадиокомпания. С этого года медиахолдинг запустил литературно-художественный проект "Чытанка". Теперь на радиоканале "Культура" транслируются драматургические постановки. В эфире актеры театров и дикторы Белорусского радио читают современную отечественную прозу. В планах - создать специальное подразделение для молодых литераторов.