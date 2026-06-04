3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Сборная Беларуси 5 июня примет на Национальном стадионе Сирию
Менее суток остается до главного футбольного события начала лета. Соперник у нас непростой, сборная Сирии, которая в рейтинге ФИФА чуть выше нас. Но желание у нашей сборной порадовать своих поклонников запредельное.
5 июня зрителей ждет большое футбольное зрелище. Национальный футбольный стадион готов к приему большого количества болельщиков. Это первый домашний матч для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера сборной Беларуси. Лучший белорусский тренер XXI века только сейчас возглавил национальную сборную Республики Беларусь.
Национальная сборная 4 июня провела открытую для прессы тренировку. Как всегда, журналистам отвели ограниченные 15 минут, но те, кто хотел, успели рассмотреть детали будущего состава команды и узнать локальные футбольные истории.
5 июня лучшие игроки Республики Беларусь выйдут на газон Национального футбольного стадиона. Билетов продано уже более 15 тыс., так что ситуация стремительно приближается к аншлагу.
Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
"Чувство приподнятое и волнительное - это приятное ожидание. Тем более что матч домашний, родной, и для меня это важная веха в тренерской карьере. В моей практике было много разных игр, но именно со своей родной сборной и на новом стадионе - это впервые. Событие приносит особые эмоции и дополнительное волнение".
Сборная Сирии - наш ближайший соперник - также провела предматчевую тренировку. Эта команда находится выше белорусов в рейтинге ФИФА, поэтому шапкозакидательских настроений в составе хозяев точно нет. Тем более что главный тренер настраивает подопечных исключительно на победу в преддверии матчей Лиги наций. Они состоятся уже осенью, и сейчас команду ждет серьезный экзамен с футбольной точки зрения. Чтобы достойно выступить перед родными зрителями, игрокам нужно будет отдать на поле все силы.