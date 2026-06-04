Сборная Беларуси 5 июня примет на Национальном стадионе Сирию

Менее суток остается до главного футбольного события начала лета. Соперник у нас непростой, сборная Сирии, которая в рейтинге ФИФА чуть выше нас. Но желание у нашей сборной порадовать своих поклонников запредельное.

5 июня зрителей ждет большое футбольное зрелище. Национальный футбольный стадион готов к приему большого количества болельщиков. Это первый домашний матч для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера сборной Беларуси. Лучший белорусский тренер XXI века только сейчас возглавил национальную сборную Республики Беларусь.

открытая для прессы тренировка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b0c7cb9-8a0a-4d49-a109-7220fca64ee3/conversions/f86a35a6-88ab-4bf5-a591-e28e7b801b74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b0c7cb9-8a0a-4d49-a109-7220fca64ee3/conversions/f86a35a6-88ab-4bf5-a591-e28e7b801b74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b0c7cb9-8a0a-4d49-a109-7220fca64ee3/conversions/f86a35a6-88ab-4bf5-a591-e28e7b801b74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b0c7cb9-8a0a-4d49-a109-7220fca64ee3/conversions/f86a35a6-88ab-4bf5-a591-e28e7b801b74-xl-___webp_1920.webp 1920w

Национальная сборная 4 июня провела открытую для прессы тренировку. Как всегда, журналистам отвели ограниченные 15 минут, но те, кто хотел, успели рассмотреть детали будущего состава команды и узнать локальные футбольные истории.

5 июня лучшие игроки Республики Беларусь выйдут на газон Национального футбольного стадиона. Билетов продано уже более 15 тыс., так что ситуация стремительно приближается к аншлагу.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa858-f25a-4e65-8999-07c10eb38604/conversions/f8afbbdc-c2c6-41a1-9eea-9be34d15f3e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa858-f25a-4e65-8999-07c10eb38604/conversions/f8afbbdc-c2c6-41a1-9eea-9be34d15f3e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa858-f25a-4e65-8999-07c10eb38604/conversions/f8afbbdc-c2c6-41a1-9eea-9be34d15f3e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa858-f25a-4e65-8999-07c10eb38604/conversions/f8afbbdc-c2c6-41a1-9eea-9be34d15f3e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Чувство приподнятое и волнительное - это приятное ожидание. Тем более что матч домашний, родной, и для меня это важная веха в тренерской карьере. В моей практике было много разных игр, но именно со своей родной сборной и на новом стадионе - это впервые. Событие приносит особые эмоции и дополнительное волнение".