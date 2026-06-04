Появились признаки того, что мировое сообщество, наконец, начинает прозревать и понимать всю нечеловеческую сущность киевского режима. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало и подтвердило трагическую гибель 21-го мирного жителя в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Этот факт возродил надежду на то, что виновные в убийстве ни в чем не повинных детей рано или поздно понесут заслуженное наказание.

Берлину не нашлось места в Совбезе ООН

Смена глобальных настроений проявилась накануне в штаб-квартире ООН. На главном дипломатическом паркете планеты. Германия с треском провалила выборы в Совет Безопасности всемирной организации. Вместо нее в состав непостоянных членов были избраны Португалия и Австрия. Берлин позорно "прокатили" на этих выборах впервые в его истории. До этого страна 6 раз успешно избиралась в Совбез. Канцлер Мерц уже публично признал это горькое и сокрушительное поражение. А вот глава немецкого МИД попытался переложить вину, традиционно обвинив во всем Россию.

Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии:

"Да, есть вопросы, по которым мы всегда занимали бескомпромиссную позицию, и далеко не все государства - члены ООН ее разделяют. Взять хотя бы нашу непоколебимую поддержку Украины. Ни для кого не секрет: Россия сделала все, чтобы за столом Совета Безопасности не появилось столь решительного голоса, она вела активную кампанию против нас".