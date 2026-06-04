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Переход на местные виды топлива в Беларуси давно перестал быть экспериментом и превратился в мощную индустрию. Судите сами, используя собственные ресурсы ежегодно мы экономим около 3 млрд кубометров природного газа. И это ощутимая выгода.

Поселок Октябрьский - яркий пример. В апреле 2025 года местную котельную подключили к энергосистеме. Два основных котла работают на древесной щепе и торфе. При этом возможность топить голубым топливом остается в резерве. И это не прихоть, а мера безопасности, на случай сильных морозов и перебоев. И, к слову, в ЖКХ эффект новых мощностей уже оценили.

"Благодаря переходу на сжигание местных видов топлива у нас себестоимость снизилась на 11 рублей и за январь-апрель 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025 года мы сэкономили уже более 100 тыс. рублей на топливных затратах", - рассказал замдиректора - главный инженер Смолевичского ЖКХ Игорь Поляков.

Переход на местные виды топлива в Беларуси экономит ежегодно около 3 млрд кубометров природного газа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a94cd4e-0c8b-4d1d-9aff-56a7bd5d9607/conversions/6895bb2f-728f-4d0e-aa12-bdb4c3dab73e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a94cd4e-0c8b-4d1d-9aff-56a7bd5d9607/conversions/6895bb2f-728f-4d0e-aa12-bdb4c3dab73e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a94cd4e-0c8b-4d1d-9aff-56a7bd5d9607/conversions/6895bb2f-728f-4d0e-aa12-bdb4c3dab73e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a94cd4e-0c8b-4d1d-9aff-56a7bd5d9607/conversions/6895bb2f-728f-4d0e-aa12-bdb4c3dab73e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тепло для домов примерно 3,5 тыс. жителей поселка вырабатывают современные котлы, к слову, белорусского производства. Да, эту нишу наши производители давно закрывают сами. Управление новым объектом происходит с центрального пульта, на нем видно, что и как работает. Все процессы, начиная от подачи, автоматизированы. Специалисты следят лишь за бесперебойной работой оборудования. Словом, удобно, доступно и энергоёмко.

А вот в поселке Велятичи в 30 км от Борисова ждали новый теплоисточник не один год и все равно опоздали со сроками. Проектная организация затянула с разработкой соответствующих документов, без которых стройку не начать. Возведение современной котельной должно было стартовать в середине 2025 года, но зашумели экскаваторы и тракторы совсем недавно. Местная власть обещает, что новая котельная на пеллетах заработает аккурат к старту отопительного сезона, поэтому строительная бригада времени не теряет.

А вообще для понимая, пеллеты - это топливные гранулы. Их производят, по сути, из отходов древесины. Экологически чистое биотопливо, которое считается выгодной альтернативой электричеству, газу, углю, нефти и дровам. Активно масштабировать их производство начали около 10 лет назад. Тогда предприятия, оценив перспективы и высокий спрос на такую продукцию на внешних рынках, нацелились на экспорт в Европу. Но как известно санкции ввели запрет на всю продукцию деревообработки. Абсурдная принципиальность западников крест на производствах не поставила. Санкционный стресс уже позади, покупатели есть, дело движется. Параллельно стали мотивировать и внутренний рынок. За счет максимального вовлечения собственных ресурсов мы повышаем и энергонезависимость страны.

"Куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. И это наша перспектива. Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, выбрасывем, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива. Нам надо это развивать на будущее. Потому что у наших детей дешевого газа может не быть", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Переход на местные виды топлива в Беларуси экономит ежегодно около 3 млрд кубометров природного газа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ddcc8fb-7fc0-4729-8ebb-fc23bdb229c5/conversions/f849c250-e14a-4eb3-988d-eaced752e71a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ddcc8fb-7fc0-4729-8ebb-fc23bdb229c5/conversions/f849c250-e14a-4eb3-988d-eaced752e71a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ddcc8fb-7fc0-4729-8ebb-fc23bdb229c5/conversions/f849c250-e14a-4eb3-988d-eaced752e71a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ddcc8fb-7fc0-4729-8ebb-fc23bdb229c5/conversions/f849c250-e14a-4eb3-988d-eaced752e71a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но эффективность - это не только новые котлы, это когда в дело идет все, вплоть до последней щепки. И вот здесь, как выяснил госконтроль, есть слабое звено. Рассказываем детали. На улице Мясникова в Минске в негодность пришло одно из старых деревьев и его было решено удалить.

Словом, маршрут, обкатанный годами, известен: обрезали - измельчили - вывезли - переработали. И как правило в щепу. Ведь без особых усилий это самый дешевый вид топлива. Но, конечно, при условии, что путь этого продута от лесосеки или же городской улицы будет прозрачным и коротким, то есть без посредничества.

"Как мы установили, Зеленстрои вместо того, чтобы эффективно перерабатывать древесину и в дальнейшем использовать эту древесину после удаления деревьев, передавали ее безвозмездно частникам. При этом платили значительные суммы. И в последующем мы установили, что эту щепу продавали по значительно более низкой цене", - рассказал замначальника Главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску Комитета госконтроля Беларуси Владимир Бондарь.

Более того на аренду дробилок у частников только в 2025 году потратили более 100 тыс. рублей. Притом, что купить такую машину можно за 40 тыс. рублей. А ведь, как известно, бюджет требует рациональности.

Переход на местные виды топлива в Беларуси экономит ежегодно около 3 млрд кубометров природного газа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef258f-684f-4c3c-87d6-3cecf34aa256/conversions/73774ead-8199-4b03-8a83-99d05d801a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef258f-684f-4c3c-87d6-3cecf34aa256/conversions/73774ead-8199-4b03-8a83-99d05d801a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef258f-684f-4c3c-87d6-3cecf34aa256/conversions/73774ead-8199-4b03-8a83-99d05d801a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef258f-684f-4c3c-87d6-3cecf34aa256/conversions/73774ead-8199-4b03-8a83-99d05d801a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Помните такую фразу: "главней всего погода в доме"? Так вот Минсккоммунтеплосеть обеспечивает теплом и горячей водой половину столицы. В составе предприятия 46 теплоисточников: в их числе 41 котельная и 5 мини-ТЭЦ. Тепловой энергией они обеспечивают примерно 5 тыс. жилых объектов Минска, поэтому все должно работать как часы. К слову, по величине и степени сложности схемы теплоснабжения нашей столицы занимают второе место в СНГ. Впереди лишь Москва.

Комфортная температура в наших домах в руках всего нескольких человек. Работников задействовано по минимуму. В составе Минсккоммунтеплосеть всего 4 теплоисточника на местных видах топлива. Энергетики подчеркивают, что экономический эффект достигается в том числе за счет автоматизации технологического процесса и сокращения обслуживающего персонала.

Неэффективных котельных в стране становится меньше. Их сносят, модернизируют, переводят на местные виды топлива, что особенно актуально в небольших населённых пунктах. Один из таких примеров есть в деревне Гвозница. Небольшая котельная отвечает за тепло в школе. Ее вот-вот переведут на пеллетное отопление, пришло время реконструкции.

Переход на местные виды топлива в Беларуси экономит ежегодно около 3 млрд кубометров природного газа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c734ba5-f962-4de8-bb98-258e8c861f38/conversions/ef7fe257-b5c4-49e2-b8ef-0c1e2160da26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c734ba5-f962-4de8-bb98-258e8c861f38/conversions/ef7fe257-b5c4-49e2-b8ef-0c1e2160da26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c734ba5-f962-4de8-bb98-258e8c861f38/conversions/ef7fe257-b5c4-49e2-b8ef-0c1e2160da26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c734ba5-f962-4de8-bb98-258e8c861f38/conversions/ef7fe257-b5c4-49e2-b8ef-0c1e2160da26-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Оборудование закуплено, находится у нас на складе, до начала отопительного сезона мы успеем переоборудовать котельную. Пеллеты привозятся на объекты в специальных емкостях. Для пеллет будет установлен приемный бункер. Автомобиль будет приезжать, загружаться прямо в бункер. Также оставим котел твердотопливный и в случае непредвиденной ситуации, выхода из строя оборудования, мы в любой момент сможем перейти на второй котел и использовать дрова", - пояснил заместитель гендиректора Брестского областного управления ЖКХ Павел Степанюк.

Для понимания, достоинство пеллетных котлов - полностью автономная система отопления. А еще среди преимуществ - стабильное поддержание заданной температуры в помещении, ну и конечно, минимум затрат и времени на обслуживание.