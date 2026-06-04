Че за?.. Зеленский загнан в угол, но вместо белого флага - террор и плевок в лицо поляков

Владимир Зеленский окончательно загнан в угол. Вместо того чтобы поднять белый флаг, он все глубже превращается в обычного террориста. Украина открыто плюет в лицо своему ближайшему союзнику - Польше. Героизация нацистов и УПА уже начинает бить по Варшаве.

Что происходит? На Банковой готовы пожертвовать даже дружбой с Польшей ради своей идеологии? На этот вопрос в подкасте "Че за?.." ответили Александр Хоровец, Артем Строганов и их гостья, политобозреватель и ведущая "Первого информационного" Яна Менделева.

Коррупционные скандалы в ближайшем окружении Зеленского

На Банковой один за одним разворачиваются коррупционные скандалы, причем они касаются самого близкого круга Владимира Зеленского. Власть явно пытается переключить внимание общества с этих скандалов и полного отсутствия социальной политики на новую "угрозу" - якобы Беларусь вот-вот нападет на Украину.

Однако даже в медийном сообществе в это уже давно никто не верит. Как "прикормленные" Банковой блогеры, так и пророссийские аккаунты открыто троллят украинскую власть, называя белорусскую истерию единственным способом отвлечь внимание от коррупции.

Украинские власти продолжают делать заявления о том, что они побеждают на фронте, что больше четырех лет Россия не может продвинуться дальше линии боевого соприкосновения, а Малую Токмачку не может взять уже четвертый год. Эти нарративы используются исключительно для того, чтобы:

переместить внимание патриотически настроенных украинцев;

внушить им, что "хоть где-то мы побеждаем";

перекрыть крайне негативные внутриполитические кейсы.

Белорусская угроза: никто не верит, кроме самой Банковой

Если смотреть на факты и на заявления, то пока, к счастью, все ограничивается только заявлениями украинской стороны.

Яна Менделева: По поведению Зеленского видно, что он таким образом пытается сохранить свой пост, пусть и нелегитимный. Белый флаг для него - это трибунал. И ради продления своего выживания он готов раскручивать маховик, не считаясь с жизнями реальных людей. Вся страна стала заложником его амбиций news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f736e98-65b7-4536-b69a-9fa11388c849/conversions/173ab752-1efa-4ac6-8b10-18d3add73c68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f736e98-65b7-4536-b69a-9fa11388c849/conversions/173ab752-1efa-4ac6-8b10-18d3add73c68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f736e98-65b7-4536-b69a-9fa11388c849/conversions/173ab752-1efa-4ac6-8b10-18d3add73c68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f736e98-65b7-4536-b69a-9fa11388c849/conversions/173ab752-1efa-4ac6-8b10-18d3add73c68-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обычные украинцы, особенно жители приграничных с Беларусью территорий, прекрасно видят реальную картину и уже не ведутся на заявления Банковой. Истерия идет только из одного кабинета.

Героизация бандеровцев - плевок в лицо поляков

В то время, когда Зеленский "прыгает" на Беларусь как на "союзника агрессивной России", его команда активно увековечивает память бывших прислужников нацистов и бандеровцев. Это прямой удар по Польше - стране, которая:

первой приняла миллионы украинских беженцев;

первой открыла границы и стала главным хабом по поставкам в Украину оружия;

оказывала Украине максимальную финансовую и военную помощь.

Реакция Польши предсказуема и уже есть "первые ласточки". Так, бывший посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", полученный от Владимира Зеленского. Президент польского режима Кароль Навроцкий предложил в связи с последними событиями отобрать у Зеленского высшую государственную награду Польши - орден Белого орла. По его словам, Зеленский доказал, что Украина "не готова быть частью европейской семьи". Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что своими действиями по героизации УПА Зеленский "оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников".

Вслед за этими заявлениями потянулась череда расторжения побратимских связей польских городов с украинскими. Рост антиукраинских настроений наблюдается в польских медиа и обществе.

Таким образом Украина практически лишает себя главного адвоката в ЕС. Очевидно, что при продолжении такой политики Польша не будет голосовать за вступление Украины в Евросоюз.

На кого направлена нацистская пропаганда?

Такая агрессивная националистическая и нацистская пропаганда не рассчитана на здравомыслящих украинцев. Она направлена на 3-5 % населения - маленький, но крайне динамичный и агрессивно настроенный костяк.

Артем Строганов: Эти 3-5 % - самая "упоротая" прослойка (националисты, которые больше всех оставляют комментариев, выходят на улицы с плакатами и задают тон в интернете). Именно они стали инструментом давления на молчаливое украинское большинство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3df1284-0d5e-4323-ae11-f80250d19384/conversions/f20eee0c-1380-4308-8d37-3997647dfc46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3df1284-0d5e-4323-ae11-f80250d19384/conversions/f20eee0c-1380-4308-8d37-3997647dfc46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3df1284-0d5e-4323-ae11-f80250d19384/conversions/f20eee0c-1380-4308-8d37-3997647dfc46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3df1284-0d5e-4323-ae11-f80250d19384/conversions/f20eee0c-1380-4308-8d37-3997647dfc46-xl-___webp_1920.webp 1920w

После провала контрнаступления Украина окончательно потеряла человеческое и политическое лицо. Узкий костяк "Азова" и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ превратился в карательные органы, аналогичные эсэсовцам. Обычный человек боится даже в WhatsApp отправить "флажок России", потому что за ним после этого могут прийти СБУ или "нацмены".

Зеленский благодаря своим советникам (включая Подоляка) и, вероятно, "чудодейственному белому порошку" делает все, чтобы российская пропаганда просто "укатала" его. Ведь такую политику не поддержит ни один здравомыслящий украинец.