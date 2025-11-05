Национальная безопасность: какие изменения внесли в Военную доктрину в Палате представителей

"Согласно Закону "Об обороне", нападением на Республику Беларусь будет являться акт вооруженной агрессии государства или коалиции государств не только в отношении Республики Беларусь, но и в отношении Союзного государства или государства - члена Организации Договора о коллективной безопасности. В Закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" вносятся дополнительные задачи, в частности, одна из основных таких задач - это участие Вооруженных Сил в недопущении внутреннего конфликта, а в случае его развязывания - разрешение конфликта. В Закон "О военном положении" вносится ряд существенных дополнений в полномочия Министерства обороны и Генерального штаба, государственных органов. Министерство обороны наделено полномочиями анализировать обстановку, складывающуюся внутри государства и за ее пределами, и готовить предложение Президенту, Главнокомандующему Вооруженными Силами, о принятии военного положения, организации вооруженной обороны и защиты государства и обеспечении данной обороны".