Национальная безопасность: какие изменения внесли в Военную доктрину в Палате представителей
Обеспечение военной безопасности и обороны - главная цель изменений в законопроект, который 5 ноября принят во втором чтении Палатой представителей Национального собрания Беларуси.
Депутаты отмечают, что подготовка шла быстро, учитывая сложную и напряженную обстановку вокруг Беларуси. В документе учтены основные положения Военной доктрины, принятой на Всебелорусском народном собрании. Также прописаны новые задачи.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Согласно Закону "Об обороне", нападением на Республику Беларусь будет являться акт вооруженной агрессии государства или коалиции государств не только в отношении Республики Беларусь, но и в отношении Союзного государства или государства - члена Организации Договора о коллективной безопасности. В Закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" вносятся дополнительные задачи, в частности, одна из основных таких задач - это участие Вооруженных Сил в недопущении внутреннего конфликта, а в случае его развязывания - разрешение конфликта. В Закон "О военном положении" вносится ряд существенных дополнений в полномочия Министерства обороны и Генерального штаба, государственных органов. Министерство обороны наделено полномочиями анализировать обстановку, складывающуюся внутри государства и за ее пределами, и готовить предложение Президенту, Главнокомандующему Вооруженными Силами, о принятии военного положения, организации вооруженной обороны и защиты государства и обеспечении данной обороны".
Также, согласно закону, госорганы должны предоставлять всю необходимую информацию в Генштаб для представления ее Главнокомандующему.