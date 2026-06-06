Национальная кухня и промыслы: чем удивляли гостей участники фестиваля национальных культур в Гродно

В Гродно прошла торжественная церемония закрытия юбилейного XV Фестиваля национальных культур. Второй день масштабного праздника посвятили национальным подворьям. Более 40 национальностей познакомили со своими обычаями, ремеслами, семейными традициями.

Сегодня в Беларуси проживают представители более 150 национальностей. Они работают, создают семьи, воспитывают детей и наравне с белорусами участвуют в жизни страны. Возможность сохранять родной язык и наследие - один из важнейших принципов государственной национальной политики. Фестиваль национальных культур остается ярким подтверждением того, что разные традиции и культуры не разделяют людей, а делают общество богаче.

"Идея праздника отражает богатую историю нашей родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались целые цивилизации (и сталкивались), где встречались народы, религии, где формировался наш национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b584e-b6be-4714-92b8-358c9e7398ec/conversions/62ad0a0a-b508-4da8-a05d-e6fe28846171-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b584e-b6be-4714-92b8-358c9e7398ec/conversions/62ad0a0a-b508-4da8-a05d-e6fe28846171-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b584e-b6be-4714-92b8-358c9e7398ec/conversions/62ad0a0a-b508-4da8-a05d-e6fe28846171-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b584e-b6be-4714-92b8-358c9e7398ec/conversions/62ad0a0a-b508-4da8-a05d-e6fe28846171-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие, слава о котором вышла за пределы страны. А его столица Гродно стала настоящей Меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств", - заявил глава государства.

Масштабный форум в Гродно на протяжении 30 лет является символом мира и межнационального согласия. Здесь представители разных народов вместе создают единое культурное пространство страны.

Во второй день фестиваля национальных культур исторический центр Гродно наполнился музыкой, танцами и ароматами национальной кухни. Около полусотни фестивальных локаций позволили окунуться в атмосферу единства и культурного многообразия. Национальные подворья по традиции стали главной точкой притяжения для тысяч гостей фестиваля.

Белорусское подворье объединило все регионы страны. Здесь угощали традиционными блюдами, знакомили с народными промыслами и приглашали принять участие в мастер-классах. Соломоплетение, вытинанка, гончарство - ремесла, которые на протяжении столетий формировали культурный код белорусов.

Валентина Занько, народный мастер Беларуси по соломоплетению:

"Солома - это наш хлеб, земля. Все узоры, которые мы делаем, самые старинные. Приятно, что на этом фестивале очень много интересных людей разных национальностей".

Сразу две юрты появились на нынешнем фестивале. Одна - казахская, уже хорошо знакомая гостям форума. Вторая приехала в Гродно вместе с представителями татаро-башкирского объединения. Здесь же развернулся настоящий Сабантуй - один из самых почитаемых праздников татар и башкир, посвященный окончанию весенних полевых работ. Гостей знакомили с национальными играми и угощали чак-чаком и кыстыбыем - традиционными блюдами, рецепты которых передаются из поколения в поколение.

На грузинском подворье гостей встречали как самых дорогих родственников. Здесь звучало знаменитое грузинское многоголосие, признанное объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Песни сменялись зажигательными танцами, а сами участники признавались: главная традиция грузинского народа - гостеприимство.

Многолюдно было и на азербайджанском, армянском, индийском, корейском подворьях. Национальные костюмы, предметы быта превращали каждую локацию в своеобразный музей под открытым небом. Гости могли не только увидеть культуру разных народов, но и стать ее частью.