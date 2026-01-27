Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Национальный перевозчик "Белавиа" из-за непогоды изменил расписание регулярных и чартерных рейсов

Из-за непогоды задерживается и отменяется ряд рейсов "Белавиа". В авиакомпании сообщили о приостановке работы воздушной гавани Гомеля.

Утром 27 января не работал и московский аэропорт Шереметьево. Пассажирам отмененных рейсов из Mинска в этот российский аэропорт были предложены поздние рейсы или вылет во Внуково. "Белавиа" также сообщила о возможности вернуть билеты. Пассажирам аэропорта Гомеля предложен перенос, возврат или трансфер до Минска.

