Национальный проект "Туризм": как Беларусь планирует удвоить вклад отрасли в экономику к 2030 году

Какими шагами в Беларуси намерены повышать узнаваемость белорусского туристического бренда, отражено в государственной программе "Туризм". Анализ прошлой пятилетки показал узкие места: это и небогатый номерной фонд, и уж слишком типичные экскурсионные предложения, и многое другое. Отсюда концепция двигаться к повышению привлекательности комплексно.

К слову, за пятилетку планируется модернизировать и расширить номерной фонд не менее чем на 30 %. А имея уникальные исторические объекты и природные территории, сегодня туризм может стать полноценным национальным проектом и новой точкой роста экономики.

Некой фишкой белорусской туристической индустрии становится промышленность. Крупные предприятия, такие как БелАз, рассматриваются в качестве туристических магнитов и ярких точек притяжения туристов.

Инициатива "Технологическая долина БЕЛАЗа" соберет современный технопарк тяжелой техники, который продемонстрирует передовые производственные мощности и инновационные технологические решения одного из крупнейших промышленных гигантов страны.

БелАз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a4fb91-c2a5-4f56-a0d8-d7dff1c25898/conversions/10b863e4-5794-4088-bd1b-3ca30bd3217e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a4fb91-c2a5-4f56-a0d8-d7dff1c25898/conversions/10b863e4-5794-4088-bd1b-3ca30bd3217e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a4fb91-c2a5-4f56-a0d8-d7dff1c25898/conversions/10b863e4-5794-4088-bd1b-3ca30bd3217e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a4fb91-c2a5-4f56-a0d8-d7dff1c25898/conversions/10b863e4-5794-4088-bd1b-3ca30bd3217e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Инициатива абсолютно логична, ведь годами белорусский автопром привлекает туристов, не меньше, чем уникальные природные богатства, но на них тоже большая ставка.

Это еще один проект "Белорусская Карелия", объединяющий многочисленные живописные озера Беларуси в единый туристический кластер, когда регион становится местом, где посетители смогут насладиться великолепной природой и богатством водных ресурсов.

Под общим названием "Большая пуща" намерены продвигать разнообразные формы экологической и приключенческой активности.

Ставка не только на иностранцев, но и на растущий интерес к туристическому потенциалу внутри страны у белорусов. Ожидается, что к 2030 году количество туристических внутренних поездок вырастет до 31 млн, а цифры въездного туризма превысят 12 млн посещений.

Интересно, что более половины туристических поездок белорусов, сегодня приходится на Брестскую область, в то время как иностранцы чаще выбирают Минск. А в целом, Беларусь остается одним из самых популярных туристических направлений у западных соседей, и способствует этому упрощенный порядок въезда. Мы открыты для 38 европейских государств.

Факт С начала 2026 года безвизовым въездом в Беларусь воспользовались уже 5636 иностранцев. В основном это граждане соседних государств: Польши, Литвы и Латвии.

Николай Сухотский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Безвиз является прагматичной, взвешенной, экономически обоснованной и эффективной стратегией добрососедства. В условиях, когда западные соседи создают искусственные барьеры, Беларусь последовательно демонстрирует открытость и миролюбие. Безусловно, это имеет широкий эффект для экономики, потому что, приезжая к нам, туристы приобретают белорусские товары, пользуются нашими услугами. И европейские государства, которые ограничивают своих же граждан и усложняют логистику для белорусов и россиян, естественно, теряют объективно колоссальные средства, фактически, стреляя себе в ногу, потому что мы через механизм безвиза доносим правду жизни о Беларуси, качестве и стандартах и пополняем еще бюджет, что подтверждает правильность выбранного Президентом Республики Беларусь курса".

Ставку на сферу туризма в будущую пятилетку сделали неслучайно. И санкции в этом вопросе обернулись для нас временем возможностей. Пока Европа закрывается от всего восточного мира, туристы выбирают Беларусь, а белорусы не торопятся проводить отдых выходного дня вне страны. И почему бы в это не вложиться и на этом не заработать? Если сами тенденции подталкивают.

Только за три года в Беларуси больше чем вдвое вырос экспорт туристических услуг. Сегодня цифры превышают 268 млн долларов. Ожидается, что вклад туризма в экономику страны к 2030 году вырастет более чем вдвое.

Есть в этих вложениях и другая сторона - социальная. За счет развития объектов туристической индустрии вырастет привлекательность и инфраструктура малых городов. А в глобальном видении программа о "Туризме" содействует достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития, которые прописаны в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о преобразовании нашего мира.