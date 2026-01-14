В Минске презентовали книгу ""Радыёлетапіс краіны. Беларускае радыё - 100 гадоў у эфіры"

К юбилею Белорусского радио издательство "Беларусь" при поддержке Министерства информации выпустило уникальную летопись.

200 страниц рассказывают историю от начала отечественного радиовещания до наших дней. Это сочетание исторического очерка и масштабного научного исследования. В книге уникальные фотодокументы (редкие кадры работы дикторов разных эпох, строительства первых радиомачт и закулисье современных студий).

Алеся Кузьминова, соавтор книги:

"Книг мало про Белорусское радио. И это издание в этом плане действительно уникальное, потому что оно обобщает исторические периоды основные и современность. Т.е. оно показывает нам то, что было, что есть, уже намекает на то, что, по сути, будет в будущем Белорусского радио".

Ольга Давидович, завредакцией научно-популярной и справочной литературы издательства "Беларусь":

"Нам хотелось бы сделать книгу не только с полезной информацией, но и привлекательной для читателя. У нас был очень хороший молодой дизайнер издательства" Беларусь" Жук Виолетта. Книгу она подготовила в короткий срок, хотелось успеть к важной дате в истории Белорусского радио. И вместе мы это сделали, мы успели, сейчас книга есть у читателя и у Белорусского радио".

Презентация превратилась в большой концерт. Ведь сегодня в эфире не только 12 радиостанций.

Это музыкальные коллективы: свой оркестр, хор, ансамбль. Кроме того, государственный эфир - еще и поставщик талантов. Лауреаты легендарного радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" получают помощь от государства и становятся стипендиатами фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси:

"Первые слова, которые впервые прозвучали в эфире Белорусского радио, - "Увага, гаворыць Мінск". Они дали старт новой информационной эпохи. Потому что именно радио для многих жителей стало на долгие годы основным источником информации. Даже по прошествии 100 лет для своих поклонников радио по-прежнему является добрым и надежным собеседником, который вызывает доверие. А в современном мире это очень ценная вещь".