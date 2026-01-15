Научно-технический суверенитет - ключевая цель белорусской науки на пятилетку

Научно-технический суверенитет - такую ключевую цель ставит Беларусь перед своей наукой на ближайшую пятилетку. Этот курс, заданный главой государства, 15 января обсуждали с учеными на Едином дне информирования в НИИ радиоматериалов.

На ближайшие пять лет Беларусь ставит ключевую задачу - достичь научно-технического суверенитета. Для этого в рамках новой стратегии развития будет реализовано 38 специальных научных программ. Один из главных приоритетов - массовая роботизация производства: к 2030 году на 10 тысяч работников должно приходиться 100 промышленных роботов. Над этими проектами уже активно работают белорусские ученые. Их цель - обеспечить технологическую независимость и устойчивое развитие страны.