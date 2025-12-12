Сотрудничество в науке: премьер-министры стран ЕАЭС участвуют в международной конференции

Биотехнологии, промышленная диагностика, экологическая безопасность. Сегодня премьер-министр Беларуси принимает участие в международной научной конференции в Москве. Она проходит в павильоне "Атом" на ВДНХ. Главам правительств "евразийской пятерки" представили разработки молодых ученых стран Евразийского экономического союза. В конкурсе участвовало более 60 молодежных проектов. До финала дошли 6. Среди них - универсальные системы для очистки воды и газов, установки для сортировки радиоактивных отходов, а также проект, связанный с высокоэффективными изделиями фотоники, - совместная разработка молодых ученых из Беларуси, России и Узбекистана.

"Сегодня перед Россией, Беларусью и странами СНГ стоит стратегическая задача - обеспечить технологический суверенитет в одной из самых динамично развивающихся отраслей науки и промышленности - фотонике. Она объединяет прикладные и фундаментальные аспекты работы с оптическим излучением и занимается созданием устройств на их основе. К ним относится система передачи и обработки данных, квантовые компьютеры и приборы, основанные на взаимодействии излучения с веществами. Последние активно применяются в медицине и машиностроении для обработки материалов. При объеме рынка в 400 млрд рублей, 35 % компонентов фотонных систем - импортные. Из них более 70 % высокомощных лазеродиодов закупаются из-за рубежа либо имеют низкую локализацию на рынке. Поэтому, опираясь на огромный технологический потенциал России и Беларуси, впервые создаются отечественные аналоги высокотехнологичных компонентов фотоники. В рамках проекта уже создано более 20 новых видов лазерной оптоэлектронной техники, часть из которых планируется к внедрению в промышленную эксплуатацию в течение 2027 - 2034 годов", - рассказали молодые ученые.