Найти работу можно на городской ярмарке вакансий в Минске 29 апреля

29 апреля в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги пройдет городская ярмарка вакансий, где минчанам окажут содействие в поиске работы, а нанимателям помогут эффективно подобрать кадры.

Трудоустройство предложат более 100 ведущих столичных предприятий различных сфер деятельности. Во время общения с нанимателями минчане смогут узнать информацию о вакансиях, уровне оплаты труда, рассмотреть перспективы карьерного роста.