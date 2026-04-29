Найти работу можно на городской ярмарке вакансий в Минске 29 апреля

29 апреля в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги пройдет городская ярмарка вакансий, где минчанам окажут содействие в поиске работы, а нанимателям помогут эффективно подобрать кадры.

Трудоустройство предложат более 100 ведущих столичных предприятий различных сфер деятельности. Во время общения с нанимателями минчане смогут узнать информацию о вакансиях, уровне оплаты труда, рассмотреть перспективы карьерного роста.

Также горожан проконсультируют по вопросам законодательства о занятости населения, стратегии поиска работы и составления резюме. Все услуги предоставляются бесплатно.

