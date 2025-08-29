3.69 BYN
Лучших водителей школьных автобусов Минщины выбирали в Дзержинске. Называем имена тройки победителей
Автор:Редакция news.by
Безопасный путь к знаниям. Лучшего водителя школьного автобуса области выбрали в Дзержинске.
Участники соревновались в теоретических и практических испытаниях: выполнение маневров в ограниченном пространстве, правильная парковка, эвакуация юных пассажиров во время чрезвычайных ситуаций.
В этом году повезло Клецкому району - лучшим водителем школьного автобуса стал Андрей Авдей. Второе и третье место - у Дзержинского и Логойского районов соответственно.
В автопарке Минской области более 300 школьных автобусов. В списке благодарных пассажиров - почти 13 тыс. учеников. Кроме учебных заведений, в навигаторе водителей экскурсии по памятным местам, музеям и спортивным комплексам.