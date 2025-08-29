Лучших водителей школьных автобусов Минщины выбирали в Дзержинске. Называем имена тройки победителей

Безопасный путь к знаниям. Лучшего водителя школьного автобуса области выбрали в Дзержинске.



Участники соревновались в теоретических и практических испытаниях: выполнение маневров в ограниченном пространстве, правильная парковка, эвакуация юных пассажиров во время чрезвычайных ситуаций.



В этом году повезло Клецкому району - лучшим водителем школьного автобуса стал Андрей Авдей. Второе и третье место - у Дзержинского и Логойского районов соответственно.