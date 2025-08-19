"Не бояться, брать и начинать!": минчанин в 60 лет научился играть на барабанах

Анатолий Демидович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7613a6-9427-46c6-a450-7185eb740d2c/conversions/1ea37e6e-a37f-4fef-ac74-a1287dda51c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7613a6-9427-46c6-a450-7185eb740d2c/conversions/1ea37e6e-a37f-4fef-ac74-a1287dda51c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7613a6-9427-46c6-a450-7185eb740d2c/conversions/1ea37e6e-a37f-4fef-ac74-a1287dda51c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f7613a6-9427-46c6-a450-7185eb740d2c/conversions/1ea37e6e-a37f-4fef-ac74-a1287dda51c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Анатолий Демидович

В свои 60 лет Анатолий Демидович успешно осваивает нелегкое дело - игру на барабанах - и доказывает, что возраст - совсем не преграда для новых начинаний. Год назад он впервые взял в руки барабанные палочки и с головой погрузился в мир музыки и вдохновения.

Его история - это пример того, как в любом возрасте можно открыть новую страницу и наполнить каждый день радостью.

Как все началось

Анатолий узнал о музыкальной школе BooM благодаря своему сыну. Тот, занимаясь вокалом, предложил отцу попробовать что-то новое: "Пап, я взял тебе пробный абонемент на барабаны. Преподаватель - Максим Андреевич, тебе понравится!"

"Я пришел на пробный урок, сел за барабаны и почувствовал, будто начинаю новую жизнь. Ритм, звук, движение - я по-новому посмотрел на инструменты и вообще на эту удивительную жизнь, - делится Анатолий. - Я человек такой, мне не нравится лежать на диване. У меня много дел, и школа мне понравилась, и люди, и занятия. Ну, прекрасно, просто счастлив - чувствую себя после занятий радостным и на подъеме!"

Преодоление страхов

На вопрос, были ли у него страхи перед началом обучения, Анатолий отвечает с улыбкой: "Страх? Это не про меня. Я хочу прожить жизнь ярко, не закапывая свои таланты". Этот подход помогает ему смело браться за новые дела, будь то музыка, фитнес или изучение английского языка, которым он занимается уже 789 дней подряд.

Его жизненная философия проста: "Жизнь прекрасна, если находить в ней себя". Он не стремится к славе или выступлениям на больших сценах, хотя музыкальный путь начался еще в детстве, когда в пять лет педагоги отмечали способности к музыке, Анатолий играл на скрипке и пел.

"Я не планирую стать звездой сцены или играть в оркестре. Для меня музыка - это радость", - говорит Анатолий.

Его энергия заразительна, потому семья поддерживает. "Мы с женой берем гитару и поем вместе. Внук влюбился в музыку, обучается в BooM игре на гитаре, песню сам сочинил. Это такие моменты, которые делают жизнь прекрасной", - делится Анатолий.

Уроки, которые вдохновляют

Анатолий с теплом вспоминает уроки игры на барабанах с преподавателем в школе BooM. Поделился одним из самых запоминающихся моментов.

"Я работаю над ритмом, стараюсь, а он молчит. Спрашиваю: "Максим Андреевич, почему вы ничего не говорите?" А он отвечает: "Когда все хорошо, мне нечего сказать. Если будут ошибки, укажу". Это было так тактично и вдохновляюще! - смеется Анатолий. - Иногда месяцами оттачивали один ритм. Но я не тороплюсь. Терпение и уважение к учителю - вот что важно. И каждый раз открываю что-то новое: новый ритм, новый взгляд, новое понимание жизни".

Анатолий любит мелодичную музыку: джаз, блюз, прелюдии Шопена.

"Я чувствую ритм, чувствую музыку. Она как журчание ручья или пение птиц, она живая", - делится он.

Для Анатолия музыка - это не просто звуки, а способ видеть мир, находить в нем красоту и делиться ею с другими.

Напутствие от души

Анатолий убежден: чтобы начать что-то новое, не нужно бояться мнения окружающих или собственных сомнений.

"Жизнь - это движение. Найдите свои дары, раскройте их и делитесь с миром. Не ждите, пока вам исполнится 60 или 70. Беритесь за дело, не бойтесь! Если есть желание, берите ответственность за него и действуйте", - призывает он.