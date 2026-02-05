Не менее 2 млн кв. м электродомов появится в Беларуси в ближайшие пять лет

В ближайшую пятилетку в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м электродомов. Больше всего таких домов появится в Минской области. Здесь возведут почти 837 тыс. кв. м.

В Смолевичах электродома возводят с 2020 года. Собственная АЭС в Беларуси позволяет развивать и наращивать строительство в этом направлении. Так, в ближайшие годы в городе-спутнике согласно генплану планируют построить около 20 электродомов.

Алексей Горбач, зампредседателя Смолевичского райисполкома:

"Мы ежегодно сдаем порядка 100 тыс. кв. м жилья. За 2025 год мы сдали 119 тыс. кв. м, это с учетом Минского микрорайона, где активно идет строительство электродомов. Три дома в 2025 году мы ввели в эксплуатацию, они полностью на электрическом отоплении".