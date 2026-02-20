Не попасть в ловушку: специалисты напоминают, как отличить мошеннические интернет-магазины

Специалисты напоминают: легальный интернет-магазин в Беларуси обязан иметь сайт в доменной зоне - BY. Если вы планируете покупку через аккаунт в соцсетях, обязательно загляните в описание профиля. Там должны быть указаны УНП, юридический адрес и данные о госрегистрации.

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Не теряют актуальности звонки от мошенников под видом сотрудников почты, связи, обслуживающих организаций и банков. Чаще всего граждан убеждают передать цифровой код из СМС-уведомления, а потом угрожают мнимой ответственностью и проведением "следственных действий". Кроме того, аферисты нередко действуют через детей: общаются с ними в личных сообщениях, запугивают и вынуждают установить сторонние мобильные приложения или отдавать родительские сбережения курьеру. МВД напоминает: не выполняйте никаких указаний незнакомых лиц. Не доверяйте предложениям товаров по заниженным ценам. Проверяйте официальное наличие магазина, его УНП. Сравнивайте цены товара на различных ресурсах".