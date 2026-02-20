3.73 BYN
Не попасть в ловушку: специалисты напоминают, как отличить мошеннические интернет-магазины
Предпраздничный ажиотаж - золотое время для киберпреступников. Ленты соцсетей переполнены рекламой подарков, парфюмерии и гаджетов. Но за яркой картинкой часто скрывается обман.
Специалисты напоминают: легальный интернет-магазин в Беларуси обязан иметь сайт в доменной зоне - BY. Если вы планируете покупку через аккаунт в соцсетях, обязательно загляните в описание профиля. Там должны быть указаны УНП, юридический адрес и данные о госрегистрации.
Если этой информации нет - перед вами "витрина-призрак".
Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: "Не теряют актуальности звонки от мошенников под видом сотрудников почты, связи, обслуживающих организаций и банков. Чаще всего граждан убеждают передать цифровой код из СМС-уведомления, а потом угрожают мнимой ответственностью и проведением "следственных действий". Кроме того, аферисты нередко действуют через детей: общаются с ними в личных сообщениях, запугивают и вынуждают установить сторонние мобильные приложения или отдавать родительские сбережения курьеру. МВД напоминает: не выполняйте никаких указаний незнакомых лиц. Не доверяйте предложениям товаров по заниженным ценам. Проверяйте официальное наличие магазина, его УНП. Сравнивайте цены товара на различных ресурсах".
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить простые правила безопасности. Главное - не вносить полной предоплаты на карту физлица.