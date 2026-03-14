3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
Не пройти мимо - стартовала образовательная акция по оказанию первой помощи "Запусти сердце"
14 марта в Беларуси стартовал образовательный проект "Запусти сердце". Для старшеклассников по всей стране прошел единый урок по правильному оказанию первой помощи. Задача - научить действовать в экстренной ситуации. Старт акции дали в Республиканском клиническом медицинском центре.
Умение оказать первую помощь - один из важнейших жизненных навыков. И чем раньше его приобрести, тем лучше. По статистике, 59 % смертей от травм можно было бы предотвратить, если бы помощь подоспела вовремя. Навыкам оказания первой помощи учат белорусских старшеклассников. В рамках акции "Запусти сердце" им наглядно показывают, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"Члены общества, живущие в одной стране, объединены какой-то одной целью, а в этом отношении очень добрыми целями, когда мы боремся за жизнь каждого, когда мы сочувствуем и сопереживаем. Эта акция является одним из камней в фундамент того, что мы остаемся людьми и не проходим мимо сложной ситуации, в которой оказались близкие нам люди и не только".
К акции присоединились около 2 тыс. ребят из всех областей и города Минска. Площадками для занятий выступают 24 учебно-тренировочных центра. До 25 апреля каждую субботу для школьников будут проходить полуторачасовые мастер-классы в мини-группах по 10-15 человек. Всего планируют охватить 20 тыс. учащихся из более чем тысячи учреждений среднего образования.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"В рамках шестого школьного дня до мая месяца более чем 20 тыс. школьников будут охвачены данной акцией. Конечно, нельзя не сказать о том, что сегодня для наших ребят-старшеклассников есть соответствующие учебные предметы. Это начальная медицинская подготовка, это допризывная подготовка. И уверен, что те девочки, которые пройдут сегодня соответствующий курс обучения, отлично справятся с учебным предметом. А для наших ребят-десятиклассников с этого учебного года будут двухнедельные учебно-полевые сборы, и каждый молодой человек почувствует, что такое отдать долг Родине".
В программе занятий у старшеклассников базовые навыки, которые могут спасти жизнь: непрямой массаж сердца, остановка кровотечений и помощь при переломах.
Также в рамках акции школьникам покажут современное оборудование и познакомят с профессией врача-реаниматолога. Практические занятия максимально приближены к реальным условиям, только вместо человека манекен. Такой формат позволяет отработать навыки до автоматизма, чтобы в стрессовой ситуации действовать четко и без промедления.
"Очень интересно и полезно для общего развития. В жизни может произойти ситуация, когда может понадобиться такая помощь", - считает учащаяся минской гимназии № 20 Элеонора Крешенцо.
"Я решила сюда прийти, так как для меня это очень интересно. Я собираюсь поступать в Белорусский государственный медицинский университет. Очень было интересно на практике это все попробовать, посмотреть и послушать очень полезную и интересную информацию", - рассказала учащаяся минской гимназии № 20 г. Софья Лясота.
В этом году организаторы акции только оценивают спрос. А уже в следующем планируют стартовать раньше и привлечь еще больше участников, чтобы люди по всей стране не проходили мимо чужой беды и вовремя пришли на помощь.
Юрий Слободин, заместитель главврача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
"Мы ставим задачу взять не только большие и средние города, но и малые города, села, обычные средние школы, чтобы ребята оттуда тоже получили азы доврачебной помощи".
Завершится акция 15 мая на "Минск-Арене", где соберутся лучшие из лучших - 120 старшеклассников от каждой области и столицы покажут, чему они научились за время занятий.