Не пройти мимо - стартовала образовательная акция по оказанию первой помощи "Запусти сердце"

14 марта в Беларуси стартовал образовательный проект "Запусти сердце". Для старшеклассников по всей стране прошел единый урок по правильному оказанию первой помощи. Задача - научить действовать в экстренной ситуации. Старт акции дали в Республиканском клиническом медицинском центре.

Умение оказать первую помощь - один из важнейших жизненных навыков. И чем раньше его приобрести, тем лучше. По статистике, 59 % смертей от травм можно было бы предотвратить, если бы помощь подоспела вовремя. Навыкам оказания первой помощи учат белорусских старшеклассников. В рамках акции "Запусти сердце" им наглядно показывают, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66bcd848-8436-4c99-821d-8f2b2d24fe8c/conversions/ec7a7f2d-3dad-42d5-8b98-f150be0a1fcf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66bcd848-8436-4c99-821d-8f2b2d24fe8c/conversions/ec7a7f2d-3dad-42d5-8b98-f150be0a1fcf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66bcd848-8436-4c99-821d-8f2b2d24fe8c/conversions/ec7a7f2d-3dad-42d5-8b98-f150be0a1fcf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66bcd848-8436-4c99-821d-8f2b2d24fe8c/conversions/ec7a7f2d-3dad-42d5-8b98-f150be0a1fcf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Члены общества, живущие в одной стране, объединены какой-то одной целью, а в этом отношении очень добрыми целями, когда мы боремся за жизнь каждого, когда мы сочувствуем и сопереживаем. Эта акция является одним из камней в фундамент того, что мы остаемся людьми и не проходим мимо сложной ситуации, в которой оказались близкие нам люди и не только".

К акции присоединились около 2 тыс. ребят из всех областей и города Минска. Площадками для занятий выступают 24 учебно-тренировочных центра. До 25 апреля каждую субботу для школьников будут проходить полуторачасовые мастер-классы в мини-группах по 10-15 человек. Всего планируют охватить 20 тыс. учащихся из более чем тысячи учреждений среднего образования.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90e9ae52-96c0-4226-b2cd-b0bf74d7e841/conversions/d892623e-a2ff-45f7-9c58-583a293fb514-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90e9ae52-96c0-4226-b2cd-b0bf74d7e841/conversions/d892623e-a2ff-45f7-9c58-583a293fb514-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90e9ae52-96c0-4226-b2cd-b0bf74d7e841/conversions/d892623e-a2ff-45f7-9c58-583a293fb514-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90e9ae52-96c0-4226-b2cd-b0bf74d7e841/conversions/d892623e-a2ff-45f7-9c58-583a293fb514-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В рамках шестого школьного дня до мая месяца более чем 20 тыс. школьников будут охвачены данной акцией. Конечно, нельзя не сказать о том, что сегодня для наших ребят-старшеклассников есть соответствующие учебные предметы. Это начальная медицинская подготовка, это допризывная подготовка. И уверен, что те девочки, которые пройдут сегодня соответствующий курс обучения, отлично справятся с учебным предметом. А для наших ребят-десятиклассников с этого учебного года будут двухнедельные учебно-полевые сборы, и каждый молодой человек почувствует, что такое отдать долг Родине".

В программе занятий у старшеклассников базовые навыки, которые могут спасти жизнь: непрямой массаж сердца, остановка кровотечений и помощь при переломах.

непрямой массаж сердца news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f578e5e-5a84-4ef5-aad1-50c9158ac4e0/conversions/5f6667a9-798c-41e3-93cf-bc9083a7ff85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f578e5e-5a84-4ef5-aad1-50c9158ac4e0/conversions/5f6667a9-798c-41e3-93cf-bc9083a7ff85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f578e5e-5a84-4ef5-aad1-50c9158ac4e0/conversions/5f6667a9-798c-41e3-93cf-bc9083a7ff85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f578e5e-5a84-4ef5-aad1-50c9158ac4e0/conversions/5f6667a9-798c-41e3-93cf-bc9083a7ff85-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также в рамках акции школьникам покажут современное оборудование и познакомят с профессией врача-реаниматолога. Практические занятия максимально приближены к реальным условиям, только вместо человека манекен. Такой формат позволяет отработать навыки до автоматизма, чтобы в стрессовой ситуации действовать четко и без промедления.

"Очень интересно и полезно для общего развития. В жизни может произойти ситуация, когда может понадобиться такая помощь", - считает учащаяся минской гимназии № 20 Элеонора Крешенцо.

"Я решила сюда прийти, так как для меня это очень интересно. Я собираюсь поступать в Белорусский государственный медицинский университет. Очень было интересно на практике это все попробовать, посмотреть и послушать очень полезную и интересную информацию", - рассказала учащаяся минской гимназии № 20 г. Софья Лясота.

В этом году организаторы акции только оценивают спрос. А уже в следующем планируют стартовать раньше и привлечь еще больше участников, чтобы люди по всей стране не проходили мимо чужой беды и вовремя пришли на помощь.

Юрий Слободин, заместитель главврача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

"Мы ставим задачу взять не только большие и средние города, но и малые города, села, обычные средние школы, чтобы ребята оттуда тоже получили азы доврачебной помощи".