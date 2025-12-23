Не только произвести, но и выгодно продать - Президент поручил увеличивать экспорт

Беларусь - экспортоориентированная страна. Наравне с социально ориентированным государством это наш бренд и на международной арене, и во внутренней политике. Все потому, что это тоже для людей.

Внешние поставки приносят хорошую выручку предприятиям, они направляют их на свое развитие, а еще на зарплаты и условия труда для сотрудников. С другой стороны, это отчисления в бюджет, а значит, развитие той же социальной сферы. Например, строительство школ или больниц.

Согласитесь, звучит, как идеальная схема, но работает она лишь в одном случае. Просто произвести товар, даже качественно, уже недостаточно. Нужно выгодно продать. Именно на этом глава государства сделал особый акцент во время Послания народу и парламенту.

Глава государства привел в пример свою большую зарубежную командировку, которая включала в себя в том числе Мьянму, Алжир и Оман. У этих народов нужно поучиться искусству продаж. Но главное, что у партнеров уже есть интерес к нашей продукции. Заинтересовать таких крупных экономических игроков уже дорогого стоит.

Взять тот же Алжир. Самая большая страна Африки по территории. Площадь больше 2 млн кв. км (больше Беларуси в 11 раз). Что касается населения, то в Алжире проживают 45 млн человек. Рынок внушительный. На сегодня наш товарооборот составляет около 50 млн долларов. При этом в прошлом году зафиксирован рекордный рост в 16 раз. Согласитесь, отличная динамика. И важно, что мы прекрасно понимаем, что эти цифры скромные для общих возможностей и потенциала.

Говорят, сейчас время Африки. Так вот Беларусь от себя вполне может добавить, что время - всей дальней дуги. Ее доля во внешних поставках в ближайшую пятилетку должна вырасти до 30 %. Так что теперь, как говорит Президент, точно никакого туризма, только эффективные зарубежные командировки. Изучаем специфику каждого рынка и продаем и еще раз продаем.

Итак, суммируем основные экспортные акценты на пятилетку. Внешние поставки должны вырасти в 1,2 раза (это касается и услуг), доля дальней дуги во внешних поставках - до 30 %. И еще одна важная цифра - почти половина продукции наукоемкая.

Накануне Президент подписал Государственную программу инновационного развития на ближайшие пять лет. К 2030 году объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции должен взять отметку в 9 млрд рублей.