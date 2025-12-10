3.77 BYN
Небесное шоу 2025 года: с 13 на 14 декабря можно будет увидеть поток Геминиды
Пока мир завершает 2025 год в бешеном ритме - подсчитывает убытки, строит бетонные барьеры вокруг праздников и заполняет налоговые декларации на подарки, сама вселенная готовит нам подарок.
В ночь с 13 на 14 декабря развернется главное небесное шоу 2025 года. На него не нужно покупать билет, бронировать место или проходить через полицейский кордон. Необходимо лишь поднять голову. Поток Геминиды - огненные "слезы" астероида Фаэтон - достигнет своего пика, подарив до 120 падающих звезд в час. Частицы древнего камня, прошивающие атмосферу на скорости 35 км/с, будут сгорать в искрах изумрудного и белого света. И это не продукт искусственного интеллекта, а реальность, созданная гравитацией, временем и случайностью. В мире, где все имеет цену, помните, что самое грандиозное представление нам дарит космос, поэтому просто выйдите из дома и посмотрите вверх. Это и есть главный рождественский подарок 2025 года от Вселенной лично нам, к тому же это абсолютно бесплатно.
Фото: pexels.com