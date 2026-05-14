Небезопасные шампуры изъяли из торговой сети в Гомельской области, сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Госсаннадзор Гомельской области в апреле выявил в торговой сети реализацию отдельных партий недоброкачественной продукции импортного производства. Несколько товарных позиций не соответствовали установленным требованиям безопасности.

Одна из них - угловые шампуры из нержавеющей стали. В составе металл. При этом товар не соответствовал установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю "миграция железа в модельные среды". По этому же параметру было несоответствие и у такого товара, как кухонная круглая терка китайского производителя.

Под запретом также оказался ряд товаров из металла. В частности, пресс для чеснока, столовые вилки из нержавеющей стали и др.

Госсаннадзор Гомельской области принял меры по изъятию из реализации и недопущению дальнейшего обращения этих товаров.