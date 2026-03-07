Неделя ярмарок вакансий прошла в Минской области

Вопросы трудоустройства, обучения, поддержки бизнеса и социальных гарантий для женщин. На протяжении всей недели в Минской области проходили тематические ярмарки вакансий с участием около 300 потенциальных работодателей сферы ЖКХ, торговли, здравоохранения, промышленности.

В Воложине на базе Центра соцобслуживания в поисках работы пришли как молодежь, так и пенсионеры, которые хотят продолжить трудовую деятельность.