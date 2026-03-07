3.74 BYN
Неделя ярмарок вакансий прошла в Минской области
Автор:Редакция news.by
Вопросы трудоустройства, обучения, поддержки бизнеса и социальных гарантий для женщин. На протяжении всей недели в Минской области проходили тематические ярмарки вакансий с участием около 300 потенциальных работодателей сферы ЖКХ, торговли, здравоохранения, промышленности.
В Воложине на базе Центра соцобслуживания в поисках работы пришли как молодежь, так и пенсионеры, которые хотят продолжить трудовую деятельность.
В некоторых районах также можно было бесплатно измерить артериальное давление и уровень глюкозы, пройти мастер-классы у ремесленников, получить консультацию психолога.