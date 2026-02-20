Неделю родного языка завершили написанием Республиканского диктанта: как это было

Республиканский диктант по белорусскому языку объединил участников из Японии, Эстонии, Китая и других стран. Это центральное событие Недели родного языка, которую отмечали масштабно. В программе лекции, семинары, круглые столы, интерактивные занятия и творческие встречи.

Для ученика столичной гимназии № 23 Артема Рапцевича 20 февраля был волнительный и важный день. Школьник сказал, что диктант - не просто проверка грамотности, скорее, возможность вспомнить о своих истоках и важности сохранения памяти о них.

"В жизни я всегда пользуюсь белорусским языком. Надеюсь только на свои знания. Участие в диктовке - это нечто символическое", - поделился Артем Рапцевич.

Проведение Республиканского диктанта по белорусскому языку - добрая традиция. Свыше 6 тыс. людей из разных уголков Синеокой присоединились к написанию в онлайн-режиме. К примеру, в Центральной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси - более 30 человек.

Игорь Копылов, директор Института языковедения имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

"Регистрировались учителя с целыми классами, регистрировались и пенсионеры, представители сферы IT, бухгалтеры, экономисты, медицинские работники. Нас радует и то, что растет интерес иностранцев, не только этнических белорусов, поскольку принимают участие в написании представители Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая, Азербайджана, Эстонии и многих стран".

Вероника Мандик, научный сотрудник Института языковедения имени Якуба Коласа:

"Текст сегодня не совсем обычный, я бы сказала. Мы привыкли к тому, что для диктантов используются прозаичные тексты. Но сегодня мы как бы совместили два события: кроме Международного дня родного языка, который будет уже 21 февраля, мы отмечаем Год женщины в Беларуси. Поэтому мы решили тему нашего текста как раз связать с белорусскими женщинами".

В БГПУ имени Максима Танка белорусы писали общеуниверситетский диктант. В 2026 году среди участников около 150 человек - студенты разных факультетов: от филологов до будущих математиков и биологов, а также преподаватели и руководство вуза.

Ирина Мищенчук, завкафедрой белорусской и зарубежной литературы БГПУ имени Максима Танка:

"В тексте изменены некоторые авторские знаки препинания, чтобы он легче воспринимался, ведь фактически пишут диктант вчерашние школьники, студенты первого курса".