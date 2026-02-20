3.73 BYN
Неделю родного языка завершили написанием Республиканского диктанта: как это было
Республиканский диктант по белорусскому языку объединил участников из Японии, Эстонии, Китая и других стран. Это центральное событие Недели родного языка, которую отмечали масштабно. В программе лекции, семинары, круглые столы, интерактивные занятия и творческие встречи.
Для ученика столичной гимназии № 23 Артема Рапцевича 20 февраля был волнительный и важный день. Школьник сказал, что диктант - не просто проверка грамотности, скорее, возможность вспомнить о своих истоках и важности сохранения памяти о них.
"В жизни я всегда пользуюсь белорусским языком. Надеюсь только на свои знания. Участие в диктовке - это нечто символическое", - поделился Артем Рапцевич.
Проведение Республиканского диктанта по белорусскому языку - добрая традиция. Свыше 6 тыс. людей из разных уголков Синеокой присоединились к написанию в онлайн-режиме. К примеру, в Центральной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси - более 30 человек.
Игорь Копылов, директор Института языковедения имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
"Регистрировались учителя с целыми классами, регистрировались и пенсионеры, представители сферы IT, бухгалтеры, экономисты, медицинские работники. Нас радует и то, что растет интерес иностранцев, не только этнических белорусов, поскольку принимают участие в написании представители Канады, Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая, Азербайджана, Эстонии и многих стран".
Вероника Мандик, научный сотрудник Института языковедения имени Якуба Коласа:
"Текст сегодня не совсем обычный, я бы сказала. Мы привыкли к тому, что для диктантов используются прозаичные тексты. Но сегодня мы как бы совместили два события: кроме Международного дня родного языка, который будет уже 21 февраля, мы отмечаем Год женщины в Беларуси. Поэтому мы решили тему нашего текста как раз связать с белорусскими женщинами".
В БГПУ имени Максима Танка белорусы писали общеуниверситетский диктант. В 2026 году среди участников около 150 человек - студенты разных факультетов: от филологов до будущих математиков и биологов, а также преподаватели и руководство вуза.
Ирина Мищенчук, завкафедрой белорусской и зарубежной литературы БГПУ имени Максима Танка:
"В тексте изменены некоторые авторские знаки препинания, чтобы он легче воспринимался, ведь фактически пишут диктант вчерашние школьники, студенты первого курса".
Проверить правильность написания своей работы можно было сразу по завершении диктанта. Но это не столько о знаниях в области орфографии или пунктуации, скорее, о сохранении национальной идентичности и любви к родной стране.