Нефть как рычаг - почему эскалация вокруг Ирана бьет по карману инициаторов конфликта

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке все громче звучит мнение, что ключ к урегулированию может находиться не в политических декларациях, а в цене на нефть и маршрутах ее транспортировки. Ситуацию прокомментировал политолог Александр Маркевич в эфире "Первого информационного".

Стоимость нефти демонстрирует устойчивый рост, и, по прогнозам некоторых экспертов, может подняться до 150-200 долларов за баррель. В зоне особого риска - ключевая транспортная артерия. "Через Ормузский пролив идет порядка 25 % нефти и примерно столько же сжиженного газа. Естественно, это вызывает обеспокоенность и политическую, и экономическую", - констатировал эксперт.

Сложности возникают у всех - у Европейского Союза, у стран Ближневосточного и Азиатского регионов. Даже американские надежды на то, что они смогут компенсировать потери Европы поставками по новым, выросшим ценам, выглядят шатко. "Те нефтедобывающие государства, которые как раз вокруг этой зоны конфликта располагаются, уже оказывают давление прежде всего на инициатора этого конфликта - Соединенные Штаты Америки - для того, чтобы его прекращать, поскольку теряют огромные деньги", - подчеркнул Александр Маркевич.

Изначальный план, по словам политолога, предполагал молниеносную операцию по дестабилизации Ирана и смене власти. Был рассчитан "основной сценарий" - мощный удар, паралич, выбивание элиты. "Мы видели, что и верховный лидер, и глава Министерства обороны, и начальник Генерального штаба, и руководитель КСИР, и целый ряд других высокопоставленных лиц Ирана уничтожены", - перечислил он. Однако коллапса власти не произошло. Иран оказался готов.