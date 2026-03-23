Некогда скучать - как перспективные специалисты в АПК закрепляются в регионах

Главный ресурс в любой сфере - это люди. Закрепление молодых специалистов в сельской местности - одна из самых актуальных задач для регионов. Чтобы перспективные кадры приходили работать в АПК, на местах создаются необходимые условия. В хозяйстве "Рыдомльский" Витебской области сегодня средний возраст работников 35 лет. В команде и те, кто вместо городской жизни выбрал именно сельскую.

Из города в агрогородок! Перспективные кадры появляются в АПК

"В агрогородке некогда скучать", - говорит молодой специалист.

Интерес к профессии привел Дарью Акуленок в белорусскую глубинку. Коренная жительница Витебска в 20 лет своим местом для жизни выбрала агрогородок Секровицы. Любовь к животным с детства. Но если раньше заботилась о кошках и хомяках, то сейчас профиль другой. Зоотехник-селекционер отвечает за поголовье хозяйства "Рыдомльский".

зоотехник-селекционер УКСП "Рыдомльский" Дарья Акуленок

День зоотехника-селекционера УКСП "Рыдомльский" Дарьи Акуленок начинается с обхода, надо понять, все ли здоровы. "Если какая-то необходимость, то сообщаю ветврачу и главному зоотехнику. Карточная система: расписание карточек на теляток, расписание карточек на коровок. Если не будет дисциплины, то не будет продуктивности, не будет роста хозяйства", - считает молодой специалист.

Ответственность и дисциплина на местах

Дарья рассуждает, что именно ответственность и дисциплина позволяют получать молоко сорта экстра. А это реальная прибыль. Молодежь хочет учиться у лучших. Чуть более года назад руководство и специалисты побывали в одном из ведущих хозяйств Минской области. Результат не заставил ждать: продуктивность заметно повысилась.

Дарья Акуленок, зоотехник-селекционер УКСП "Рыдомльский":

"Если человек ответственный, то он справится с этой профессией. Если человек любит животных, любит за ними смотреть, ухаживать, я думаю, что ему найдется работа здесь, он найдет себя".

История еще одного перспективного специалиста Вероники Радкевич тому подтверждение. Присмотрелась к коллективу, условиям и захотела остаться. Ближайшие 5 лет обещают быть насыщенными. Многозадачность в действии: осмотр животных, профилактика болезней, лечение. Но самая большая ответственность за малышей, чье появление на свет и здоровье - в руках человека.

Вероника Радкевич, ветеринарный фельдшер УКСП "Рыдомльский"

Вероника Радкевич, ветеринарный фельдшер УКСП "Рыдомльский":

"Каждый теленок - это все-таки ответственность достаточно большая. Как к детям своим относишься. Они у меня здесь 3 месяца находятся. Я уже знаю, что это моя "молочка".

Вопрос закрепления перспективных специалистов на селе - один из самых актуальных для АПК. Именно от квалифицированных кадров зависит, каким будет урожай в полях, сколько получим молока и мяса. И здесь важна общая заинтересованность молодого специалиста, руководства хозяйства и местной власти.

молодые кадры АПК

Вадим Иванов вспоминает свой карьерный путь: от молодого специалиста (агронома-семеновода) до руководителя хозяйства. Переехал из райцентра. Молодая команда за перспективные технологии в животноводстве. Контролировать процессы есть возможность онлайн. Специальные программы также помогают составлять рацион, отслеживать качество кормления и получать информацию о здоровье животных.

Юлия Мицкевич, бригадир молочно-товарного комплекса УКСП "Рыдомльский":

"Мы не делаем все в ручном режиме, все идет через компьютер".

У будущих специалистов АПК ориентир на практику, чтобы придя на первое рабочее место, решать реальные задачи села.

Ольга Горлова, ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

"Пытаемся найти те точки соприкосновения с нашими заказчиками, руководителями предприятий, для того, чтобы выходили специалисты полностью готовые к сегодняшним проблемам".