Необычное явление: наледь и ледяной дождь вызывают искрение троллейбусных проводов
Автор:Редакция news.by
Из-за наледи и ледяного дождя на троллейбусных проводах возникает искрение. Пользователи соцсетей активно делятся видео искрящихся сетей.
В Минтрансе пояснили, что из-за погодных условий случаются пробои изоляции на контактной сети и происходит короткое замыкание - отсюда и искры.
Накануне из-за таких повреждений в Минске остановилось движение троллейбусов по ряду маршрутов. Аварийные бригады оперативно устранили пробои путем замены изоляции.