Необычное явление: наледь и ледяной дождь вызывают искрение троллейбусных проводов

Из-за наледи и ледяного дождя на троллейбусных проводах возникает искрение. Пользователи соцсетей активно делятся видео искрящихся сетей.

В Минтрансе пояснили, что из-за погодных условий случаются пробои изоляции на контактной сети и происходит короткое замыкание - отсюда и искры.