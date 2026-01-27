Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Необычное явление: наледь и ледяной дождь вызывают искрение троллейбусных проводов

Из-за наледи и ледяного дождя на троллейбусных проводах возникает искрение. Пользователи соцсетей активно делятся видео искрящихся сетей.

В Минтрансе пояснили, что из-за погодных условий случаются пробои изоляции на контактной сети и происходит короткое замыкание - отсюда и искры.

Накануне из-за таких повреждений в Минске остановилось движение троллейбусов по ряду маршрутов. Аварийные бригады оперативно устранили пробои путем замены изоляции.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

Минтранснепогодатроллейбус