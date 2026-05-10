Независимость и единство - Беларусь отметила День Государственных флага, герба и гимна

Страна отметила один из главных праздников: День Государственных флага, герба и гимна. Соотечественников поздравил Президент. Торжественный ритуал чествования символов прошел на площади Государственного флага. Народная триада символизирует независимость, единство и культурное наследие нашей страны.

В этом году торжества проходят с особым размахом. Флаг невиданного масштаба длиной 500 метров и шириной 9 метров пронесли от стелы "Минск - город-герой" к площади Государственного флага. Инициатива Штаба патриотических сил дополнилась важными новшествами: колонна прошла через "живой коридор" активистов, а возглавил движение расчет барабанщиков-кадетов.

Шествие уже стало доброй традицией и объединило известных деятелей культуры, спорта, средств массовой информации, молодежь и всех неравнодушных белорусов. Акция расширила географию: торжества впервые охватили все областные центры страны.

Белорусский флаг видел космос, поднимался на пьедесталы, покорял Антарктиду. Беларусь по нашим госсимволам узнают на международных площадках. Наши символы - то, чем гордится каждый белорус.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси: