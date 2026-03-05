3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Нежность и сильный характер: белорусские женщины все чаще выбирают мужественные профессии
Белорусские женщины все чаще выбирают мужественные профессии и подтверждают, что сильный характер и нежность - понятия совместимые.
Так, Марина Ващилко сменила творческую мастерскую на погоны. Художник-модельер по первому образованию, она выбрала путь охраны правопорядка. Сначала работала в Отделе по гражданству и миграции, а сегодня служит в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД.
Марина Ващилко, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД г. Минска:
"В первую очередь нужно иметь достоинство, уметь себя вести в разных ситуациях, то есть в экстремальных условиях, реагировать четко. Когда человек заходит к тебе в дверь, ты должна понимать, что у этого человека в голове. То есть изначально ты должна понимать, как тебе реагировать, как тебе действовать".
Белорусские женщины с охотой идут на службу в милицию. Сегодня на различных должностях служат до 12 % представительниц прекрасной половины.