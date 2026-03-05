Нежность и сильный характер: белорусские женщины все чаще выбирают мужественные профессии

Так, Марина Ващилко сменила творческую мастерскую на погоны. Художник-модельер по первому образованию, она выбрала путь охраны правопорядка. Сначала работала в Отделе по гражданству и миграции, а сегодня служит в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД.

"В первую очередь нужно иметь достоинство, уметь себя вести в разных ситуациях, то есть в экстремальных условиях, реагировать четко. Когда человек заходит к тебе в дверь, ты должна понимать, что у этого человека в голове. То есть изначально ты должна понимать, как тебе реагировать, как тебе действовать".