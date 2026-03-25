Нет ли в Беларуси безусловного доверия американской дипломатии, желания погрузиться в этот диалог, невзирая на опасения, ведь американская дипломатия неоднократно проявляла себя в различных аспектах на международной арене. На этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"В Беларуси нет слепого доверия к американской дипломатии, тем более Президент Беларуси Александр Лукашенко уже находится более 30 лет у власти и прекрасно понимает необходимость выверенной работы с американцами", - заявил собеседник.

Напомним, что Президент также неоднократно призывал Европейский союз и США начать диалог. Готовность к нему была услышана, но это не значит, обратил внимание Никита Беленченко, что в Беларуси будут слепо верить Америке при выстраивании двусторонних отношений на уровне правительства. "В обществе может присутствовать определенная эйфория из-за состоявшихся белорусско-американских переговоров. Но настороженность все равно присутствует, потому что вопреки (или благодаря) позиции США, белорусское государство находилось последние пять лет под колоссальными санкциями, и только сейчас США начинают их снимать, а общество начинает понимать преимущество снятия", - выразил мнение Никита Беленченко.