Ночь в пути - день в сказке: БелЖД предлагает путешествие в Беловежскую пущу в поместье Деда Мороза

Подарить настоящую новогоднюю сказку. Белорусская железная дорога уже в 15-й раз организовывает путешествие в Беловежскую пущу в поместье белорусского Деда Мороза. Новогодняя атмосфера чувствуется уже на перроне.

"Уважаемые пассажиры, "Новогодний экспресс" Минск - Беловежская пуща отправляется через 5 минут. Просьба занять свои места согласно купленным билетам!" - праздничная атмосфера чувствуется уже на перроне: здесь нарядные Снегурочки, яркие огни и музыкальные перформансы.

Уже в дороге пассажиров ожидает насыщенная программа. Начальник поезда - Дед Мороз и проводницы-Снегурочки подготовили интерактивные загадки, фотоквесты, а также новогодние подарки, чтобы волшебная атмосфера и хорошее настроение появилось у туристов еще в поезде.

Такой маршрут белорусам и гостям страны предлагается не первый год. Среди пассажиров - родители с детьми, бабушки с внуками. "Новогодний экспресс" - это 8 вагонов, где в каждом - своя тематическая атмосфера.