Ночные минимумы и отмена школьных занятий - метеокартина морозного понедельника

Как справляемся с текущим крепким минусом? Сотрудники всех служб работают в усиленном режиме. Коммунальщики очищают города от снега. Госавтоинспекция приходит на помощь водителям.

Спасатели еще раз напоминают о факторах опасности!

Какая она - метеокартина этого понедельника Беларуси? Расскажут наши корреспонденты Катерина Стреха и Татьяна Гришук.

Февральские морозы - в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Легко и с юмором белорусы переживают экстремальные холода в соцсетях, снимая забавные ролики о морозах и замерзших авто.

Февраль с январем будто бы соревнуются в морозных рекордах. К слову, этот месяц таким лютым не был очень давно. Позади - самая холодная ночь в году.

Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

"Ночные минимумы по стране опускались до минус 22-28. Местами было минус 29, минус 30. В лидеры у нас выбилась метеостанция "Полесская", минус 31,1 градуса мороза. Поэтому на отдельных метеостанциях у нас были побиты суточные рекорды. Абсолют все же еще устоял".

Несмотря на крепкий минус, морозный квест каждый проходит по-своему. Сегодня в столице столбики термометров опустились до минус 24, а на пробежке были замечены "моржи". Рекомендация для обычных белорусов - подобное "не повторять"!

Более 60 % учеников сегодня остались дома

Из-за сильных морозов более 60 процентов школьников, а это около 544 тысяч детей, остались дома. Решение о приостановлении уроков принимают местные исполкомы. К примеру, в Пружанском районе вовсе отменили занятия. Это Брестская область, а в 15 районах Гомельской - отменили подвоз детей к учебным заведениям.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

"Просто транспорт не сработал в морозную систему. Но эти случаи единичны. И, как правило, есть резервные автобусы, которые тут же замещают, либо автобусы соседних учреждений образования. Но сегодня были случаи, когда автобусы просто не выезжали на маршрут, потому что все родители посчитали необходимым оставить детей дома".

Слаженность работы всех служб

В морозные дни настоящий стресс-тест проходят энергетики.

Сергей Адаменко, замминистра энергетики Беларуси:

"Подготовлено более 670 бригад, готовых выехать в любой район республики для ликвидации аварийных ситуаций, более 700 единиц специальной техники, полностью укомплектованной специнструментом и оборудованием. Более 300 дизельных и бензиновых установок автономных источников электрической энергии также готовы для того, чтобы их подключать для обеспечения надежного электроснабжения".

Госавтоинспекторы дежурят в особом режиме "Погода". Помогают тем, кто не смог завести мотор и не справился с управлением на трассе.

Элементарные правила безопасности в морозы

Минус держится и пока не отступает. Службы спасения напоминают о правилах безопасности.

Анастасия Швайбович, замначальника центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси:

"Внимания требует выход на лед. Если вы собираетесь это сделать, не забывайте, что, несмотря на то, что лед достаточно прочный сейчас, каждый выход - это риск для жизни. Надевайте спасательный жилет, утепляйтесь. В такую погоду не забывайте о правилах личной безопасности. Надеваем теплую одежду, перчатки, устойчивую обувь, отказываемся от каблуков".

Быть осторожными белорусам рекомендует и Минздрав. В стране за декабрь-январь от гололедных и холодовых травм пострадали 11 159 человек.

Специалисты Белгидромета вновь объявили оранжевый уровень опасности. В ночные и утренние часы 3 февраля на большей части страны ожидаем до минус 30. К слову, до календарной весны всего лишь 26 дней. Поэтому утепляемся и держимся.

В регионах фиксируются температурные минимумы - на что сделан акцент в работе спецслужб

Экстремальные морозы стали серьезным испытанием для всей страны. Такие низкие температуры требуют максимальной концентрации от всех служб. В регионах организован круглосуточный мониторинг, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Сильный мороз несет серьезные риски для жизни и здоровья. Возрастает вероятность обморожений и переохлаждений, увеличивается нагрузка на системы жизнеобеспечения. С понижением температуры традиционно ухудшается и пожарная обстановка. Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

"13 пожаров произошло в Гродненской области за выходные дни. В Дятловском районе спасатели спасли 57-летнего мужчину, а в Сморгонском районе автономный пожарный извещатель предупредил о пожаре 41-летнего местного жителя. С начала года в регионе произошло 40 пожаров, в которых погиб 1 человек, чтобы не допустить так называемого печного пожара, соблюдайте правила безопасности".

Экстремальные морозы в регионах - работа милиции и ГАИ

В условиях аномального холода наряды милиции и Госавтоинспекции патрулируют улицы, трассы и населенные пункты. Особое внимание - людям, оказавшимся на морозе без помощи.

Ярослав Василевский, старший инспектор по особым поручениям отделения УВД Гродненского облисполкома:

"Если есть необходимость сеть за руль, перед стартом проверьте уровень стеклоомывающей жидкости, заряд аккумулятора, давление в шинах, работоспособность системы отопления в салоне. Одевайтесь тепло, возьмите термос, трос, провода для прикуривания авто, лопату. Держите бензобак с заправленным топливом выше половины. Пешеходам важно тепло одеваться. В ожидании общественного транспорта или перехода дороги следует стоять подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса".

Энергосистема в морозы

Для устойчивой работы энергосистемы в Гродненском регионе заранее скорректировали температурные и гидравлические режимы. Это позволило сохранить стабильное теплоснабжение даже в пик морозов.

Виктор Босько, замначальника центральной диспетчерской службы РУП "Гродноэнерго":

"Оперативные звенья усилены количественно. Персонал, находящийся вне смены, готов в кратчайшие сроки выехать на рабочее место и приступить к возможным устранениям последствий неблагоприятной погоды. На данный момент обстановка стабильная, аварийных отключений нет, все потребители с напряжением".

На случай внештатных ситуаций в готовности - передвижные дизель-генераторные установки, которые при необходимости могут быть оперативно направлены в любую точку региона.

Олег Лепеша, главный инженер филиала «Гродненские электрические сети» РУП "Гродноэнерго":

"У нас 15 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. В следующем году будет больше подобных электроустановок для того, чтобы пройти спокойно длительное отключение, когда мы в короткий промежуток времени не можем локализовать ситуацию. Раз в 10 дней проходят плановые пуски, с записью в журналах, и мы готовы их включить в любую минуту".

Рекордные температуры в Жабинковском районе

В Брестской области самые низкие температуры зафиксированы на Полесье - до минус 30. В агрогородке Ракитница Жабинковского района - 24 градуса. Здесь к такой погоде подготовились заранее. Местная котельная работает в усиленном режиме. На ее балансе - свыше 10 объектов, в том числе и социальные.

Светлана Тельпук, председатель Ракитницкого сельисполкома:

"Котельная на газовом котле. Постоянно под контролем. Сбоев не дает. Поэтому в домах у людей тепло, уютно, температура более 20 градусов. Я сама живу в доме, который обслуживается нашей котельной. Для создания комфортных условий нашему населению в такую погоду нас заготовлено песчано-соляная смесь для посыпки дорожек, чтобы наши люди могли ходить спокойно, уверенно по территории".

Режим повышенной готовности

Медучреждения и службы экстренного реагирования региона продолжают работу в усиленном режиме. За последнюю неделю в Брестской области за медицинской помощью с гололедными и холодовыми травмами обратились более 500 человек.

Дмитрий Пустошило, врач общей практики ракитницкой амбулатории Жабинковской центральной районной больницы:

"Рекомендации на такую погоду есть. Безусловно, не переохлаждаться. Конечно, мода - это правильно, красиво, но утеплять руки, голову, шарфик никто не отменял, зимняя одежда, теплые напитки, большое количество витаминов".