Ночные заморозки до -5 °С ожидаются 11 мая в Беларуси

В Беларуси на 11 мая объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении - ночью на большей части территории ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами по республике ожидаются небольшие кратковременные осадки (в основном дождь), возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный от слабого до умеренного.