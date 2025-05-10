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Ночные заморозки до -5 °С ожидаются 11 мая в Беларуси
В Беларуси на 11 мая объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении - ночью на большей части территории ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами по республике ожидаются небольшие кратковременные осадки (в основном дождь), возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный от слабого до умеренного.
Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов, местами минимальная температура воздуха будет варьироваться от плюс 1 до плюс 5 градусов, максимальная температура воздуха днем составит от 9 до 14 градусов тепла.