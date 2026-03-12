Ночью 13 марта на станции метро "Аэродромная" прошли учения МЧС

В ночь с 00:30 до 4:30 13 марта на станции метро "Аэродромная" прошли совместные тактико-специальные учения МЧС и Минского метрополитена. К месту проведения была стянута пожарная и аварийно-спасательная техника.

Столичные спасатели совместно с работниками Минского метрополитена на регулярной основе проводят тактико-специальные учения на станциях подземки. Мероприятия направлены на повышение уровня оперативного реагирования при нештатных ситуациях, а также отработку алгоритмов взаимодействия для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Игорь Ходанович, начальник главного управления ГСЧС и ГО МЧС Беларуси:

"МЧС ежегодно в взаимодействии с заинтересованными отрабатывает мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и укрытия на одной из линий Минского метрополитена. Сегодня мы отрабатываем на новой ветке, на ней будут проверены системы жизнеобеспечения, демонстрация медицинского пункта. Также будут проверены системы контроля параметров воздуха. Укрывать будут работники метрополитена, в том числе и наши подразделения по чрезвычайным ситуациям. На втором этапе будет отработка практических действий по ликвидации условного пожара в результате неисправности электропроводки на подвижном электросоставе".

Игорь Ходанович, начальник главного управления ГСЧС и ГО МЧС Беларуси

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"Данное учение проводят на самых разных станциях. Мы взаимодействуем для того, чтобы добиться результата. Вызывается подразделение МЧС, которое прибывает очень быстро, и начинается наше взаимодействие более плотное для того, чтобы организовать процесс".

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена