НОК Беларуси отмечает 35-летие

За 35 лет белорусские атлеты выступили на 9 зимних и 8 летних Олимпийских играх. Было завоевано 109 медалей, из которых 22 - золотые.

За годы прогресса отечественный спорт прочно закрепился на высших позициях в мировой системе координат олимпийского движения. Чемпионы и призеры состязаний считаются нашим национальным достоянием.

Материально-техническая база укрепилась до такого уровня, что чемпионаты планеты и Старого континента Беларусь принимала и готова принимать самостоятельно. Так, в Синеокой функционируют свыше 24 тыс. спортивных сооружений. Их число ежегодно растет.

В последнее время у НОК появились яркие проекты: фестиваль "Вытокі", маркетинговая премия "PRO cпорт". Также по итогам календарного года всегда награждаются лучшие команды, тренеры и спортсмены.

