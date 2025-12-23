3.68 BYN
НОК Беларуси вручил подарки особенным детям из Светлогорска
23 декабря воспитанникам Светлогорского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации праздник и подарки привезли глава Национального олимпийского комитета и представители олимпийского движения Беларуси.
Новая сенсорная комната поможет в адаптации, снятии стресса, развитии важных навыков особенных детей. В дар центру также спортивный инвентарь, а каждому ребенку - сладости и фрукты. Представление "Время новогодних чудес" - ответный презент гостям от ребят.
Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:
"Каждая встреча важна, интересна. Любой подарок должен быть желанным и к месту. Поэтому мы не мудрствовали, просто спросили, что нужно, нам посоветовали, мы с удовольствием это смогли сделать, привезти, чтобы доставить радость ребятам и педагогам чтобы было полезно. Мы уверены, что наши подарки будут востребованы, помогут ребятам восстанавливаться обучаться, стресс снимать, то есть для чего они предназначены, то будет использовано на 100 %".
Светлана Кохно, педагог-психолог Светлогорского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
"Все элементы нашей новой сенсорной комнаты созданы для того, чтобы развивать у ребенка внимание, восприятие, моторику и коммуникацию, а самое главное - чтобы подарить положительные эмоции, ощущение счастья и принятия. Мы очень благодарны Национальному олимпийскому комитету за этот новогодний подарок, сейчас мы уверены, у наших детей появятся новые возможности для развития".
Благотворительная акция "Наши дети" продлится по 14 января. Заботу, поддержку и внимание получают воспитанники детских домов, школ-интернатов, приютов для сирот, пациенты больниц и реабилитационных центров.