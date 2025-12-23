НОК Беларуси вручил подарки особенным детям из Светлогорска

23 декабря воспитанникам Светлогорского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации праздник и подарки привезли глава Национального олимпийского комитета и представители олимпийского движения Беларуси.

Новая сенсорная комната поможет в адаптации, снятии стресса, развитии важных навыков особенных детей. В дар центру также спортивный инвентарь, а каждому ребенку - сладости и фрукты. Представление "Время новогодних чудес" - ответный презент гостям от ребят.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24cc9099-4129-47d4-8989-ac82b56276db/conversions/63af2460-3933-43ad-8cc9-5b439e9789ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24cc9099-4129-47d4-8989-ac82b56276db/conversions/63af2460-3933-43ad-8cc9-5b439e9789ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24cc9099-4129-47d4-8989-ac82b56276db/conversions/63af2460-3933-43ad-8cc9-5b439e9789ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24cc9099-4129-47d4-8989-ac82b56276db/conversions/63af2460-3933-43ad-8cc9-5b439e9789ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Каждая встреча важна, интересна. Любой подарок должен быть желанным и к месту. Поэтому мы не мудрствовали, просто спросили, что нужно, нам посоветовали, мы с удовольствием это смогли сделать, привезти, чтобы доставить радость ребятам и педагогам чтобы было полезно. Мы уверены, что наши подарки будут востребованы, помогут ребятам восстанавливаться обучаться, стресс снимать, то есть для чего они предназначены, то будет использовано на 100 %".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e569b22-69ec-4dbc-91c3-c307b5d8477d/conversions/846299d0-cbee-4055-9a8c-a63d896bc2ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e569b22-69ec-4dbc-91c3-c307b5d8477d/conversions/846299d0-cbee-4055-9a8c-a63d896bc2ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e569b22-69ec-4dbc-91c3-c307b5d8477d/conversions/846299d0-cbee-4055-9a8c-a63d896bc2ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e569b22-69ec-4dbc-91c3-c307b5d8477d/conversions/846299d0-cbee-4055-9a8c-a63d896bc2ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Кохно, педагог-психолог Светлогорского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

"Все элементы нашей новой сенсорной комнаты созданы для того, чтобы развивать у ребенка внимание, восприятие, моторику и коммуникацию, а самое главное - чтобы подарить положительные эмоции, ощущение счастья и принятия. Мы очень благодарны Национальному олимпийскому комитету за этот новогодний подарок, сейчас мы уверены, у наших детей появятся новые возможности для развития".