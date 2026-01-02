Новая эра для "Белавиа": куда белорусы могут лететь в 2026 году

Новая эра для "Белавиа". Таиланд, Иордания, Израиль и Тунис - страны, куда белорусы смогут улететь уже в этом году. А что касается прошлого года, то он стал прорывным для национального авиаперевозчика. "Белавиа" уже покорила Юго-Восточную Азию. Расширяется география и безвизовых стран.

Еще недавно слово "дальнемагистральный" не ассоциировалось с белорусской авиацией. Но в парк "Белавиа" вошли современные Airbus A330. Дальность полета - 12 тыс. км. Это ключ, открывший для белорусов мир, где вместо пересадки в третьем аэропорту - прямой билет в лето.

Новая эра началась с громких осенних премьер. Полетели на китайский остров Хайнань, вьетнамский Фукуок и на экзотическую Шри-Ланку. В январе очередь Таиланда. После перерыва возобновили рейсы в Алматы, далее Тель-Авив. Но и это не все.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа": "Весной восстанавливаем рейсы в Иорданию и возобновляем чартерные полеты в Тунис. Мы уже объявляли, что эти полеты планируются с весны 2026 года. Нас ждет большая программа и, безусловно, очень прорывной год. Огромные усилия были затрачены в предыдущие годы, и мы видим неплохой результат. Опять же, вот эти дальнемагистральные самолеты, которые впервые в истории Республики Беларусь начали выполнять перелеты на такое далекое расстояние".

Вопреки здравому смыслу, "Белавия" была под несправедливыми санкциями США более четырех лет. После череды визитов американской делегации к Александру Лукашенко ограничения сняли. Это было личным распоряжением Дональда Трампа. Наш авиапарк не мог получать оригинальные запчасти или ремонтные услуги.



Теперь ситуация должна измениться. Кроме этого, благодаря встречам на высшем уровне и дипломатической работе, белорусы без оформления визы, либо с ее оформлением по прибытию, могут посещать более чем 80 стран мира. Из последнего: отменены визы в Оман, Колумбию и Лаос. На очереди - Таиланд.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси: "Не так давно нами было подписано соглашение с Мьянмой. После визита белорусского лидера в эту страну, аналогичный документ был подписан с Лаосом, а соглашение с Вьетнамом уже вступило в силу. По большому счету, если фокусироваться на этом регионе, куда будет летать "Белавиа", там формируется безвизовая зона. Безусловно, мы работаем как над подписанием самих соглашений, так и над ускорением их ратификации".