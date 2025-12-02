В последнее время вновь возникла надежда на остановку боевых действий на территории Украины. Однако такой вариант, видим, устраивает не всех в Европе. Доходит до того, что войне уже готовят пути к временному отступлению.

Белорусские военные непрерывно исследуют возможные траектории развития событий, настраивая соответственно инструменты защиты. Об армейских деталях механизма обороны рассказали в проекте "Диспозиция".

Такое впечатление в последнее время, что Европейский союз впадает в печаль даже при намеке на возможное прекращение боев в Украине. Коррупционный скандал с верхушкой руководства на Банковой, неподтвержденные сведения о договоренностях Москвы и Вашингтона по плану урегулирования конфликта в "незалежной", вялая реакция США на псевдоугрозы воздушными шарами и БПЛА со стороны Минска. Любая информация, подтачивающая кровопролитие, воспринимается в ЕС как причина для поиска новых раздражителей и дров для огня на континенте.

Недавно еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс озвучил весьма опасное предложение - разместить после противоборства в "незалежной" украинских военных в странах, граничащих с Союзным государством. Где же еще? В частности, предлагается расположить контингенты ВСУ в Прибалтике, в том числе в Литве. То есть если вдруг ситуация в Украине стабилизируется, новые очаги напряженности будут готовы. Не так уж сложно догадаться, что к нашим границам воины Киева отправятся не с самыми добрыми намерениями и в любую секунду смогут взорвать ситуацию. Зачем еще они тут нужны Западу?

В Беларуси, конечно, внимательно наблюдают и анализируют даже самые абсурдные вызовы. Учитывая, что в наши дни чаще сбывается худшее, а не лучшее. Разминировать угрозы готовимся еще на их разгонной фазе, в том числе на законодательном уровне.

"В закон "О военном положении" вносится ряд существенных дополнений касательно полномочий Министерства обороны, Генерального штаба и государственных органов. В частности, Министерство обороны наделено полномочиями анализировать обстановку, складывающуюся внутри государства и за ее пределами, готовить предложения Президенту - Главнокомандующему Вооруженными Силами - о принятии военного положения и организации вооруженной обороны и защиты государства, обеспечении данной обороны. Генеральный штаб наделен полномочиями обеспечивать задачу о мобилизационной готовности, боевой готовности Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и государственных органов", - пояснил председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Геннадий Лепешко.

На поле боя все тоже стремительно меняется. При подготовке теперь фокус на тонкие детали в конкретных условиях: как работать в полуразрушенном здании, на что обращать внимание в густом лесу, как перемещаться в опорном пункте или на открытой местности. Буквально каждый шаг просчитывается в контексте сохранения живучести и повышения эффективности.

"Личный состав необходимо обучать скрытому передвижению по лесистой местности, используя естественные укрытия. Есть ряд особенностей - ограниченное пространство и близкий контакт с противником. В ходе ведения боя в траншеях в таких случаях необходимо активно использовать боевые гранаты и короткие перестрелки 2-3 патрона. Продвижение по траншее должно быть пошаговым от сектора к сектору, проверяя при этом каждое углубление, каждую ячейку, каждый поворот на наличие противника", - отметил старший офицер Главного управления боевой подготовки Игорь Козлов.

Трансформации подвергается и такая, казалось бы, консервативная сфера, как стрельба из стрелкового оружия. Теперь одна из главных целей для бойцов - беспилотные аппараты. Менять в войсках приходится саму философию ведения огня. Здесь зачастую не попал - значит, погиб.

"Как показывает практика специальной военной операции, эти беспилотные малоразмерные воздушные цели очень себя проявляют в уничтожении, в том числе техники. Соответственно, необходимо учить стрелять. Одно дело стрелять с земли, находясь в неподвижном состоянии, и совсем другое дело, когда тебя раскачивает, мотает по всему кузову. Это особые навыки. Стрелок должен подбирать момент проведения выстрела и учитывать движение воздушной цели", - рассказал старший офицер Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Максим Морозов.