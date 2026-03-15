Новая поликлиника в минском микрорайоне Восточный готовится к открытию

Первичная медпомощь в шаге от дома! Поликлиника № 42 в столичном микрорайоне Восточный готовится к открытию. Объект на 850 посещений в смену спроектирован по принципу умной логистики - от электронной регистратуры до оперативной диагностики.



В медцентре 7 этажей. Здесь разместятся процедурные и лечебные кабинеты, лаборатория, отделение реабилитации и водолечения. Основные строительно-монтажные работы завершены, на объекте финиширует внутренняя отделка, приступают к установке медицинской техники.