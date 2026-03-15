Новая поликлиника в минском микрорайоне Восточный готовится к открытию
Автор:Редакция news.by
Первичная медпомощь в шаге от дома! Поликлиника № 42 в столичном микрорайоне Восточный готовится к открытию. Объект на 850 посещений в смену спроектирован по принципу умной логистики - от электронной регистратуры до оперативной диагностики.
В медцентре 7 этажей. Здесь разместятся процедурные и лечебные кабинеты, лаборатория, отделение реабилитации и водолечения. Основные строительно-монтажные работы завершены, на объекте финиширует внутренняя отделка, приступают к установке медицинской техники.
Объект со статусом молодежной стройки: студенческие отряды внесли свой вклад в инфраструктуру будущего. Отметим, в квартале с активной жилой застройкой проживают более 15 тыс. человек.