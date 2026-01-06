3.67 BYN
Новый корпус открыли на базе Могилевской областной детской больницы
Важный и значимый подарок жителям региона. 6 января открыли новый корпус Могилевской областной детской больницы. Его главное назначение - медицинская и физическая реабилитация юных пациентов.
Двухэтажное современное здание площадью около 10 тыс. кв. метров. Здесь все предусмотрено для комфортного пребывания пациентов с ограниченными возможностями.
В новом корпусе разместились неврологическое отделение для малышей и психоневрологическое отделение, а также физиотерапия с водолечебницей, центр раннего вмешательства с кабинетом катамнестического обследования, областной сурдологический кабинет, свой аппарат МРТ.
Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы:
"Уникальность на сегодняшний день Могилевской областной детской больницы именно в концентрации всех видов медицинской помощи на одной базе. Ребенок, получив повреждение или заболевание, проходит не только острое лечение в стационаре, но и в последующем раннее восстановление, позднее восстановление. Проходит этапы медицинской реабилитации и в последующем сопровождается по жизни".
Построили корпус даже с опережением графика. Смета с оборудованием - более 42 млн белорусских рублей. Теперь на базе областной детской больницы сконцентрированы все виды медицинской помощи детям, что поможет внедрять новые методы диагностики и лечения.