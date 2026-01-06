Новый корпус открыли на базе Могилевской областной детской больницы

Важный и значимый подарок жителям региона. 6 января открыли новый корпус Могилевской областной детской больницы. Его главное назначение - медицинская и физическая реабилитация юных пациентов.





Двухэтажное современное здание площадью около 10 тыс. кв. метров. Здесь все предусмотрено для комфортного пребывания пациентов с ограниченными возможностями.



В новом корпусе разместились неврологическое отделение для малышей и психоневрологическое отделение, а также физиотерапия с водолечебницей, центр раннего вмешательства с кабинетом катамнестического обследования, областной сурдологический кабинет, свой аппарат МРТ.

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/647e25d5-b5ab-4841-8c00-d2419294a34d/conversions/0771a588-6813-4944-8ec8-6977a3663399-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/647e25d5-b5ab-4841-8c00-d2419294a34d/conversions/0771a588-6813-4944-8ec8-6977a3663399-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/647e25d5-b5ab-4841-8c00-d2419294a34d/conversions/0771a588-6813-4944-8ec8-6977a3663399-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/647e25d5-b5ab-4841-8c00-d2419294a34d/conversions/0771a588-6813-4944-8ec8-6977a3663399-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы:

"Уникальность на сегодняшний день Могилевской областной детской больницы именно в концентрации всех видов медицинской помощи на одной базе. Ребенок, получив повреждение или заболевание, проходит не только острое лечение в стационаре, но и в последующем раннее восстановление, позднее восстановление. Проходит этапы медицинской реабилитации и в последующем сопровождается по жизни".