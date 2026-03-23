Новый мост через Сож возводят в Ветковском районе

В Ветковском районе продолжается строительство нового моста на автодороге республиканского значения Р-30. Проект включен в госпрограмму "Дороги Беларуси". Для комфорта водителей движение на этом участке не останавливали. Транспортные потоки идут по соседнему объекту, правда, по одной полосе в обе стороны.

В чем уникальность сооружения и когда мост планируют ввести в эксплуатацию.

21-й километр автодороги Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное. Здесь по соседству с действующим возводят современный мост протяженностью более 500 метров. Он будет значительно превосходить старый по надежности и максимальным нагрузкам.

Первая техника зашла на объект осенью 2024 года. Качественно и в срок проделана колоссальная работа, все низовые процессы провели до подъема воды в Соже. Металлический гигант уже соединил два берега реки. Основные трудоемкие и самые сложные работы по возведению опор в русле реки и установке балок пролетного строения завершены. Сейчас специалисты заняты устройством мостового полотна, тротуаров, фасадов, перильных ограждений.

В круглосуточном режиме без выходных работает спецтехника (автопогрузчики, краны, катки) и более 100 высококлассных специалистов нескольких субподрядных организаций из разных областей Беларуси. Безупречность строительных работ и комфорт для жителей близлежащих населенных пунктов - основная задача.

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор"

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":

"Ночью стараемся проводить такие работы, которые не мешают населению отдыхать. Открытие движения по данному сооружению планируется в этом году. Интенсивность движения здесь порядка 5 тыс. автомобилей и сельскохозяйственного назначения, и промышленные, и люди добираются на работу в Гомель. После пуска возможно ограничения по движению будут".

Андрей Коверко, замдиректора - главный инженер филиала МСУ № 4 ОАО "Мостострой"

Андрей Коверко, замдиректора - главный инженер филиала МСУ № 4 ОАО "Мостострой":

"Тут нет сомнений, что это будет надежное и безопасное строение, так как рассчитано и строится по современным нормам, под современные нагрузки. На каждом этапе однозначно проводится контроль. Он производится несколькими подразделениями, т. е. наша служба качество контролирует постоянно, технический надзор постоянно и есть еще контролирующие органы Госстройнадзора".