3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
Новый мост через Сож возводят в Ветковском районе
В Ветковском районе продолжается строительство нового моста на автодороге республиканского значения Р-30. Проект включен в госпрограмму "Дороги Беларуси". Для комфорта водителей движение на этом участке не останавливали. Транспортные потоки идут по соседнему объекту, правда, по одной полосе в обе стороны.
В чем уникальность сооружения и когда мост планируют ввести в эксплуатацию.
21-й километр автодороги Р-30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное. Здесь по соседству с действующим возводят современный мост протяженностью более 500 метров. Он будет значительно превосходить старый по надежности и максимальным нагрузкам.
Первая техника зашла на объект осенью 2024 года. Качественно и в срок проделана колоссальная работа, все низовые процессы провели до подъема воды в Соже. Металлический гигант уже соединил два берега реки. Основные трудоемкие и самые сложные работы по возведению опор в русле реки и установке балок пролетного строения завершены. Сейчас специалисты заняты устройством мостового полотна, тротуаров, фасадов, перильных ограждений.
В круглосуточном режиме без выходных работает спецтехника (автопогрузчики, краны, катки) и более 100 высококлассных специалистов нескольких субподрядных организаций из разных областей Беларуси. Безупречность строительных работ и комфорт для жителей близлежащих населенных пунктов - основная задача.
Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор":
"Ночью стараемся проводить такие работы, которые не мешают населению отдыхать. Открытие движения по данному сооружению планируется в этом году. Интенсивность движения здесь порядка 5 тыс. автомобилей и сельскохозяйственного назначения, и промышленные, и люди добираются на работу в Гомель. После пуска возможно ограничения по движению будут".
Андрей Коверко, замдиректора - главный инженер филиала МСУ № 4 ОАО "Мостострой":
"Тут нет сомнений, что это будет надежное и безопасное строение, так как рассчитано и строится по современным нормам, под современные нагрузки. На каждом этапе однозначно проводится контроль. Он производится несколькими подразделениями, т. е. наша служба качество контролирует постоянно, технический надзор постоянно и есть еще контролирующие органы Госстройнадзора".
Помимо моста в Ветковском районе, в Гомельской области ведется строительство еще двух сооружений - через Сож на восточном обходе Гомеля и через Днепр в Речицком районе.