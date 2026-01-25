Новый посол Беларуси в России рассказал, с чего начнет работу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов начнет работу в посольстве, исходя из проблемных точек, потому что вмешаться туда, где все идет более-менее хорошо, не стоит.

"Я, когда прибуду на место, изучу те регионы, где есть какие-то невыполненные договоренности, какие-то причины, по которым там что-то идет либо недостаточно быстро, либо не так", - отметил новый глава дипмиссии.

Опыт, полученный Юрием Селиверстовым во время работы в Минфине, станет большой помощью на новой позиции в посольстве. "Потому что выработаны механизмы, как мы работали по рефинансированию долгов, привлечению средств, погашению обязательств, поддерживали экспорт, - отметил дипломат. - Хотя кругозор на новой должности значительно шире, поэтому какие-то вопросы для меня будут новые. Будем в них оперативно погружаться".

Юрий Селиверстов отметил, что как член Совета Министров Союзного государства он присутствовал на заседаниях союзного Совмина и знал многие вопросы, но непосредственного участия в выработке каких-то решений, механизмов не принимал.

"Сейчас, с учетом опыта работы министром более пяти лет, есть понимание, как это работает в целом. Мне будет проще использовать этот опыт. Плюс я знаю, кто и что делает в нашей стране, и кто что должен делать. Поэтому в этом плане мне будет легче", - признался глава дипмиссии.