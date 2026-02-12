3.72 BYN
Новый центр Белорусской партии "Белая Русь" открылся в Минском технопарке
Автор:Редакция news.by
Общественно-политический центр партии "Белая Русь" открылся в Минском городском технопарке.
Это новая современная площадка для рабочих встреч, семинаров, обсуждения проблемных вопросов и новых идей для улучшения социальной и экономической сферы Ленинского района.
Участники торжественно перерезали ленту и оценили свои новые рабочие места.
Центр создан как современная площадка для диалога, рассчитанная не только на членов партии, но и на всех активных граждан Ленинского района.