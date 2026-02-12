Новый центр Белорусской партии "Белая Русь" открылся в Минском технопарке

Это новая современная площадка для рабочих встреч, семинаров, обсуждения проблемных вопросов и новых идей для улучшения социальной и экономической сферы Ленинского района.

Центр создан как современная площадка для диалога, рассчитанная не только на членов партии, но и на всех активных граждан Ленинского района.