Новый жилой комплекс построят рядом с Колодищами

Социальная инфраструктура Минска расширяется, а вместе с ней возводят жилье. По соседству с Колодищами вырастет новый жилой комплекс "Зеленый Бор". Детали масштабного строительства обсудили на совещании с мэром Минска Владимиром Кухаревым. Стартуют работы уже в 2026 году.

На первом этапе, согласно проекту, возведут 4 высотки - это будет продолжение Партизанского района Минска - с социальным жильем для многодетных семей и нуждающихся в улучшении условий. Рядом возведут необходимую инфраструктуру с детским садом и физкультурными центрами. Сейчас к новой строительной площадке обустраивают отдельную дорогу.

Опыт эксплуатации электродомов и сухого отопления уже опробовали в Смолевичах и в поселке Солнечном. По подобной схеме будет работать и "Зеленый Бор".

