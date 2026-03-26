Новый жилой комплекс построят рядом с Колодищами

Социальная инфраструктура Минска расширяется, а вместе с ней возводят жилье. По соседству с Колодищами вырастет новый жилой комплекс "Зеленый Бор". Детали масштабного строительства обсудили на совещании с мэром Минска Владимиром Кухаревым. Стартуют работы уже в 2026 году.

На первом этапе, согласно проекту, возведут 4 высотки - это будет продолжение Партизанского района Минска - с социальным жильем для многодетных семей и нуждающихся в улучшении условий. Рядом возведут необходимую инфраструктуру с детским садом и физкультурными центрами. Сейчас к новой строительной площадке обустраивают отдельную дорогу.