Новогоднее поздравление Президента Беларуси смотрели на 9 из 10 включенных телевизоров в стране

В новогоднюю ночь на 9 из 10 включенных телевизоров жители страны смотрели поздравление Президента Беларуси в прямом эфире.

Суммарная доля составила фантастические 91,8. Рейтинг - 34,5.

Еще почти 600 тыс. просмотров новогоднего обращения собрали официальные YouTube-каналы госСМИ.

 Плюс ко всему многомиллионные просмотры роликов в соцсетях собирают наши белоруски после объявления Президентом Года белорусской женщины.

Разделы:

ОбществоПрезидент

Теги:

поздравлениеПрезидент Беларуси