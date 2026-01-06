3.67 BYN
Новогоднее поздравление Президента Беларуси смотрели на 9 из 10 включенных телевизоров в стране
Автор:Редакция news.by
В новогоднюю ночь на 9 из 10 включенных телевизоров жители страны смотрели поздравление Президента Беларуси в прямом эфире.
Суммарная доля составила фантастические 91,8. Рейтинг - 34,5.
Еще почти 600 тыс. просмотров новогоднего обращения собрали официальные YouTube-каналы госСМИ.
Плюс ко всему многомиллионные просмотры роликов в соцсетях собирают наши белоруски после объявления Президентом Года белорусской женщины.