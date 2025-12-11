3.75 BYN
Новогодние акции "Наши дети" и "От всей души" стартуют 15 декабря
Новогодние праздники как еще один повод сплотиться ради добрых дел! В стране стартуют республиканские акции "Наши дети" и "От всей души". Традиционно они проходят под патронатом и по инициативе Президента и уже стали символом единения ради общего дела. К марафону добра каждый год подключается все больше желающих.
Белорусы всегда отличались своей особой теплотой и заботой о каждом, кто нуждается в помощи. Это хорошо проявляется в таком марафоне добрых дел, который полюбился и получил большой отклик у белорусов. С 15 декабря стартует новогодняя благотворительная акция "Наши дети", этой традиции уже 30 лет, и проходит она под патронатом главы государства.
И за это время праздник объединил и окунул в сказочный мир миллионы юных белорусов по всей стране. Акция стала настоящим брендом. И добрые дела пройдут в течение месяца во всех уголках страны и охватят более миллиона ребят. Традиционно в марафоне принимают участие госорганы, общественные объединения, организации и молодежь.
Виктор Довнар, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:
"В этом году будет дан старт в Гомеле, в Дворцово-парковом комплексе. И из Гомеля эта акция разлетится по всем уголкам нашей страны. На связи будут все области страны. В виде телемоста будет проходить данный старт. Акция в первую очередь нацелена на социально уязвимые категории детей. Это и дети из интернатных учреждений, домов семейного типа".
По традиции центральным событием акции станет благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики. На Главную елку страны пригласили более 2 тыс. ребят - это дети из социально уязвимых семей, воспитанники детских домов, школ-интернатов, а также примут участие победители фестивалей, конкурсов, отличники учебы. В первые дни Нового года в сказочный мир около 1 тыс. юных белорусов приглашает Дворец Независимости. Праздничное представление пройдет для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Новогоднее чудо придет в каждый уголок нашей страны. Всего запланировано посещение более 150 учреждений, среди них - детские дома, школы-интернаты, организации здравоохранения.
Людмила Подлужная, директор Минского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд":
"Все дети, конечно, хотят добра. Добра для себя. Кто-то хочет подарков, кто-то хочет внимания родителей, кто-то из детей пишет письма о том, что хочет машинку, паровозик. Это, как правило, маленькие детки. Дети постарше хотят уже серьезную технику: ноутбуки, телефоны. Конечно, есть ребята, для которых очень важна родительская любовь. Такие письма тоже бывают".
Внимание и забота старшему поколению в акции "От всей души"
Подарить тепло и заботу нужно и нашему старшему поколению. Так, по инициативе Президента уже третий год подряд проходит республиканская акция "От всей души". Несмотря на такой небольшой период к доброй традиции каждый год присоединяются все больше белорусов. Если в самом начале акция охватила около 330 тыс. пожилых граждан, то в прошлом году ее участниками стали уже более полумиллиона тыс. человек. В этом марафоне ожидают еще большее число. Ведь для наших пожилых людей организовали более 20 инициатив.
Галина Лазаренко, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Центральными элементами акции традиционно являются наши единые тематические дни. В рамках акции предусмотрено три тематических дня. 23 декабря мы торжественно по всей республике открываем акцию в областных центрах и в Минске с участием руководителей облисполкомов и Минского горисполкома. 3 января пройдет праздничное мероприятие в Большом театре. 9 января мы будем вальсировать. У нас единый день рождественских балов под красивым названием "Рождественская симфония".
Марафон добрых дел продлится до 14 января. Самая главная цель - помочь каждому белорусу, чтобы в эти новогодние праздники каждый загадал желание, чтобы в новогоднюю ночь, а может, и раньше, оно исполнилось. А также получить заветный подарок и поверить в чудо. А творить эти чудеса и внести свою частичку добра может каждый. Поэтому мы приглашаем всех присоединиться к марафону добрых дел, чтобы как можно больше белорусов сплотились в одном порыве на благо общего дела.