Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Новогодний бал объединил 160 одаренных учеников Минска

Новогодний бал проходит в Минском дворце детей и молодежи. На паркет вышли 160 одаренных юношей и девушек - отличники учебы и победители олимпиад, гимназисты и активные ученики.

Волшебный вальс, резвая полька и элегантная кадриль. Кроме классики, в программе и современные танцы. Драйву светскому рауту добавили мамба и шаффл-батл. Открыл вечер по традиции паланез.

Музыкальное сопровождение обеспечили симфонический оркестр и диджей. Чтобы все прошло безукоризненно - пары несколько месяцев совершенствовали хореографическое мастерство. Новогодний бал проходит в рамках республиканской акции "Наши дети".

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

Наши детибалблаготворительная акция