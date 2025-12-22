Новогодний бал объединил 160 одаренных учеников Минска

Новогодний бал проходит в Минском дворце детей и молодежи. На паркет вышли 160 одаренных юношей и девушек - отличники учебы и победители олимпиад, гимназисты и активные ученики.

Волшебный вальс, резвая полька и элегантная кадриль. Кроме классики, в программе и современные танцы. Драйву светскому рауту добавили мамба и шаффл-батл. Открыл вечер по традиции паланез.