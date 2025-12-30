"Новогодний экспресс": праздничный поезд курсирует по Детской железной дороге им. К. Заслонова

Зимний билет в волшебную сказку - Детская железная дорога им. К. Заслонова запустила "Новогодний экспресс" в гости к Деду Морозу. Старт на станции Заслоново. В пути пассажиров будут развлекать герои любимых сказок. А на лесной опушке им покажут новогоднее представление с подарками от Деда Мороза и Снегурочки.

В каждом вагоне создана праздничная атмосфера. Развлечения и интерактивы на любой возраст - увлекательно и интересно будет как детям, так и взрослым.

Ежедневно более 200 пассажиров отправляются в сказочное путешествие на "Новогоднем экспрессе". На станции Сосновый Бор для гостей подготовлена развлекательная программа с танцами, песнями, интерактивами и живым символом нового, 2026 года -Огненным конем.