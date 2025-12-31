Новогодняя акция "Наши дети" подарила праздник пациентам 2-й городской больницы в Минске

Больше всего праздника и волшебства ждут самые маленькие белорусы. 31 декабря в гости к пациентам 2-й городской больницы в Минске прибыл "сказочный экспресс" с подарками. С Новым годом детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

"Я люблю Новый год. Почему? Потому что мы всей семьей его празднуем, дарим друг другу подарки. В принципе радуемся, что у нас Новый год. Такой хороший, красивый праздник. Приятно, когда в больнице ты получила очень хорошую и полезную книжку и сладкий подарок", - рассказала пациентка 2-й детской клинической больницы г. Минска Анастасия Матушевская.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Мы постарались, чтобы во все стационары, во все клинические больницы представители органов власти, депутатских корпусов, предприятий и организаций города, пришли поздравить наших ребят. Я надеюсь, что это получилось. Хочется пожелать каждому ребенку в нашей стране здоровья и благополучия".

Дед Мороз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a85bdb3-5878-459c-885f-f86162cb3cad/conversions/7e63b63f-0a20-4c5d-9dc0-a7e1be211e8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a85bdb3-5878-459c-885f-f86162cb3cad/conversions/7e63b63f-0a20-4c5d-9dc0-a7e1be211e8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a85bdb3-5878-459c-885f-f86162cb3cad/conversions/7e63b63f-0a20-4c5d-9dc0-a7e1be211e8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a85bdb3-5878-459c-885f-f86162cb3cad/conversions/7e63b63f-0a20-4c5d-9dc0-a7e1be211e8b-xl-___webp_1920.webp 1920w