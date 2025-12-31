3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Новогодняя акция "Наши дети" подарила праздник пациентам 2-й городской больницы в Минске
Больше всего праздника и волшебства ждут самые маленькие белорусы. 31 декабря в гости к пациентам 2-й городской больницы в Минске прибыл "сказочный экспресс" с подарками. С Новым годом детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
"Я люблю Новый год. Почему? Потому что мы всей семьей его празднуем, дарим друг другу подарки. В принципе радуемся, что у нас Новый год. Такой хороший, красивый праздник. Приятно, когда в больнице ты получила очень хорошую и полезную книжку и сладкий подарок", - рассказала пациентка 2-й детской клинической больницы г. Минска Анастасия Матушевская.
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:
"Мы постарались, чтобы во все стационары, во все клинические больницы представители органов власти, депутатских корпусов, предприятий и организаций города, пришли поздравить наших ребят. Я надеюсь, что это получилось. Хочется пожелать каждому ребенку в нашей стране здоровья и благополучия".
Быть рядом и дарить веру в чудеса - одна из важных миссий акции "Наши дети". Марафон добра продлится до 14 января.