Новости, подкасты, спецрепортажи - телеканал "Союзный" начал вещание в Беларуси и России

Ко Дню единения народов Беларуси и России приурочено начало работы телеканала "Союзный". Новый проект сменил "БелРос" и будет вещать круглосуточно на 17-й кнопке.

В эфире будут идти новостные сюжеты, программы об охоте, кулинарии, путешествиях, а также документальные фильмы, сериалы, подкасты и аналитика. Телеканал охватывает все возможные "эко-системы" современного потребления контента. Смотреть можно в Беларуси и России через кабельные сети, спутник, а также в интернете.

"Сколько бы не было принято каких-либо официальных решений, сколько бы не было проведено крупных межгосударственных совещаний, форумов, цель всех этих мероприятий - облегчить жизнь людей. Показывать и рассказывать исключительно только о том, что происходит на этих мероприятиях нужно, но этого недостаточно. Безусловно, нужно показывать жизнь в Союзном государстве такой, какая она есть", - рассказала директор медиакомпании Союзного государства Екатерина Абрамова.

"Наш медиахолдинг будет работать в трех воплощениях - бумага, телевидение и цифра. Мы решили идти от обратного. Мы создали интернет-редакцию, изначально все будет делаться для нее (дайджесты новостей, подкасты, специальные репортажи, документальные фильмы), а уже потом будем адаптировать контент для телеэфира", - поделился директор по вещанию медиакомпании Союзного государства Роман Гальперин.