Новые арт-маршруты и обновленные релакс-поинты туристического Минска

Туристы выбирают Минск! Только за прошлый год белорусскую столицу посетило более миллиона гостей. Индустрия туризма в Минске активно развивается, охватывая различные сегменты.

Деловой, исторический, культурный, промышленный, а еще экологический туризм. Больше всего гостей - это россияне, туристы из Китая, стран Балтии, Узбекистана и Казахстана.

Потенциал Беларуси для российских гостей

Исторический центр столицы - площадь Свободы. Именно с этой точки для любого туриста начинается знакомство с богатой историей города-героя Минска. Городская традиция гласит, если подержаться за ключ или грамоту "Войта", желание обязательно исполнится.

Площадка у Ратуши никогда не пустует. Туристов здесь легко распознать в толпе. Кто-то увлечен рассказами об истории древнего Минска, а кто-то в навигаторе изучает атмосферные арт-маршруты. Белорусская столица умеет удивлять.

Оксана Жукова, завотделом музея истории города Минска, обладатель звания "Минчанин года - 2024":

"Здесь в исторической части 7 интересных объектов: и художественная галерея Михаила Савицкого, и Минская городская ратуша, и Музей минской конки, и археологический музей, и другие. Поэтому каждый раз это что-то новое, потому что есть общие темы, которые раскрываются в экспозиции музея, есть общие темы, которые раскрываются в процессе пешеходной экскурсии".

Мастер-классы, дегустации и дни открытых дверей. Зарубежных гостей ждут на более чем 20 предприятиях Минска. Каждое разработало уникальную программу для полного погружения в профессиональное закулисье.

Владислав Федорович, ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра трудовой славы Минского тракторного завода:

"Приходят буквально 3 части трактора: трансмиссия, в сборе задний мост, коробка передач, коробка сцепления. К ней присоединяется передняя полурама (горизонтальная часть под двигателем с передним мостом) и ставится сам двигатель".

Посетить настоящий город тракторов на МТЗ приезжают сотни туристов из России. С этого года Минский тракторный завод запустил формат индивидуальных экскурсий. Гости знакомятся с механическим цехом, сборочным конвейером, а на память оставляют удачные фото.

Елизавета Шилова, туристка (Санкт-Петербург, Россия):

"Мы приехали из Санкт-Петербурга. Это наше первое посещение Беларуси. Нам здесь очень нравится. А МТЗ посетили, потому что ребенок интересуется техникой, поэтому пришли сюда. Меня очень впечатлила механосборочная цепь. И насколько все аккуратненько стоит, насколько все слаженно работает. И, конечно, цех сборки".

Александр Дидоборщ, турист (Москва, Россия):

"Нам очень интересен промышленный туризм, поэтому мы сначала заехали по пути в Жодино на БЕЛАЗ, а теперь на Минский тракторный. Очень интересно, где же его собирают. И все процессы сборки можно посмотреть от начала до конца. И детям это очень познавательно. Сейчас каникулы, они обучаются и этому процессу тоже".

Совершить ретро-экскурс по столице можно и на старинном автобусе ЗИС-8. Экскурсия здесь длится около полутора часов. Аудиогид на русском и английском языках расскажет о знаковых местах Минска. В маршруте автобуса - Дворец спорта, стела "Минск - город-герой", Привокзальная площадь и Большой театр оперы и балета.

Ульяна Бовдзей, туристка (Санкт-Петербург, Россия):

"Я в Минске первый раз. Я из Питера, но у меня корни из Беларуси, поэтому в принципе я подумала, что интересно будет посетить и посмотреть историческую часть, почувствовать, может быть, близость к своим корням. Все очень чисто, аккуратно, это действительно бросается в глаза. Повсюду такой какой-то уют, он поддерживается и создает такую особую атмосферу".

Антон Белянкин, турист (Санкт-Петербург, Россия):

"Мы из Петербурга, я был здесь несколько раз уже, довольно-таки хорошо знаю уже город, очень нравится здесь, расслабленная атмосфера: никто не спешит, все такие общительные. Мне очень нравится здесь, приятно".